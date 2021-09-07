Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов

Педофилов следует наказывать пожизненным сроком, уверена уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

«Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей. <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей», – сказала Кузнецова ТАСС.

Она пояснила, что аппарат омбудсмена участвовал в разработке документе, была получена поддержка многих ведомств.

«Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?», – отметила омбудсмен.

Напомним, две десятилетние девочки пропали 6 сентября в Киселевске. Дети ушли утром в школу и не вернулись. По факту их исчезновения было возбуждено уголовное дело. В соцсетях появились фотографии, на которых были запечатлены похожие на пропавших девочки в компании с мужчиной, который якобы покупает им сладости.

Позже девочки были обнаружены мертвыми. СМИ сообщили, что задержан подозреваемый в убийстве девочек, он признался в изнасиловании и убийстве детей, а также сам показал, где спрятал тела. Информацию о задержании подозреваемого позднее подтвердил Следственный комитет.

В Тюмени в конце июня пропала восьмилетняя девочка. В августе было найдено тело, предположительно, принадлежащее пропавшему ребенку. Позже подозреваемого в ее убийстве арестовали.

Адвокат Павел Астахов, комментируя газете ВЗГЛЯД убийство школьниц в Кузбассе, заявил, что вопрос о том, возвращать смертную казнь за убийство детей или нет, нужно решать всенародно.

Член Общественной палаты комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Диана Гурцкая отметила, что преступник, который изнасиловал и убил двух школьниц в Кузбассе, заслуживает самого максимального наказания, которое существует по закону, чтобы за это время он смог почувствовать и осознать, что он сделал.

В Кремле отметили, что пока не занимаются изменениями в законах в связи с резонансными убийствами детей. Депутат Александр Хинштейн, между тем, сообщил, что в Госдуме начали заниматься законопроектом об электронных браслетах для педофилов.