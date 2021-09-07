Заявки на онлайн-голосование 17-19 сентября подали полярник, пилот, егерь и космонавт

Принять участие в ДЭГ можно, находясь в любом месте, даже в космосе. Так, космонавт Олег Новицкий сделает свой выбор с 17 по 19 сентября на Международной космической станции. Полярник Антон Иванов подал заявку на онлайн-голосование из Антарктиды, а специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников – из Швейцарии.

Так же поступил

фельдъегерь

Сергей Данилов, находящийся в Симферополе, и электромонтер Андрей Троицкий, пребывающий в Тюмени. Нефтяник Дарья Портнова проголосует, будучи в Ханты-Мансийске, а инженер Александр Шерстобитов примет участие в онлайн-голосовании на ледоколе в Баренцевом море. Лесник Владислав Лазыкин сейчас находится в Тверской области, но он тоже сделает свой выбор с помощью ДЭГ.

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо быть совершеннолетним жителем Москвы с постоянной регистрацией, а также иметь полную учетную запись на портале mos.ru. Заявку можно подать до 13 сентября включительно. После Центризбирком проверит списки и исключит из реестра голосующих на избирательных участках тех, кто решил проголосовать онлайн.

Напомним, с 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу РФ. Также в нескольких районах Москвы выберут депутатов Мосгордумы, а жители Щукина – депутатов муниципального собрания района.