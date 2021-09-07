Мнение: Немного томской реальности. Вот как их не назвать после этого дебилами?



На заголовок, ожидаемо, набежит последователей Ильи Варламова, но увы – прочитают они про себя, причем, обещаю, хорошо не будет. И пускай прочитают про себя еще те придурки, которые на каждую инициативу властей сразу начинают орать и сучить ножками. И мне просто банально лень переходить на личности, но в Томске, конкретно, я знаю много таких прекрасных дегенератов, разных возрастов, кто вместо того, чтобы созидать – только критикует. Объективности для. Кстати, как они любят, справедливости ради – они мало теперь что представляют из себя, потому что стали окончательно фриками.

Итак, дано. В Томске есть такая улица Дзержинского, где пару-тройку лет назад еще был Дзержинский рынок. "Дзержинка" – по местному.

Образовался он, как я знаю, стихийно в 90-х, когда надо было выживать. Однако, докоптил до фактически почти 20-х годов. Но, власти сказали – нахрен с пляжа и понеслось.

1) "Где будет покупать продукты народ, особенно бабушки!" – возмущались полудурки, хотя магазинов с тех пор стало лишь больше. Причем, я уже точно знаю, что там, чаще всего: 1) дешевле и 2) качественнее + бонус: не обвесят.

2) "Половина Томска потеряет работу, ведь там столько рабочих мест!" – также орали любители простого народа. Странным образом, за это время, в Томске сильно стало больше хоть кофешек, хоть барбершопов, мы еще и до этого дойдем, плюс растут разные другие отрасли.

3) "Жители соседних домов потеряют доход, ведь они сдавали квартиры продавцам!" – это вообще написал один мудак, который пожизненно забанен в этом блоге, т.к. очень тупой и очень трусливый. Знаю он читает, привет тебе, мудило.

Теперь результат, я только что прогулялся по этой улице.

Там теперь тихая улица, власти обновили фасады домов, посадили деревья. Никто не гадит по подъездам и возле них, нет антисанитарии, реально можно ходить по ночам. По бокам домов есть барбершоп, кофейня, магазины какие-то. Да это просто стало КРАСИВО! Ну, вы же хотели Европу? Или ту хотите до сих пор, как в Париже – где шаг от Эйфелевой башни и ты в гетто, где кругом нет ни одного французского лица?

Но это ладно. Ровно таким же образом другие мудаки, да и тот, про которого я писал – орали, когда делали у нас ремонт других объектов. Возле гостинницы "Сибирь", если верно помню, возле бывшего кинотеатра "Горького", на набережной Томи.

ОНИ все время, твари, я не могу сказать иначе – только орут. Это им не это, то им не то. А спустя годы, когда все это становится ОБЫЧНЫМ – ни одну погань не заставить признать, какое он дерьмо.

Но это ладно, этих сволочуг жизнь наказала. Один потерял свою некогда популярнную Интернет-площадку в городе, превратив ее в фашисткую помойку, где теперь никто не ходит. Другой просто мудак, который может лишь лаять в Сети. Лениво перечислять всех.

Но эти твари – они же заражают наш народ. Который, правда, думает – что они топят за него, правда, думает, что все будет плохо, хотя Томск, как и другие города, раз за разом делают лучше (бывают исключения, я не святой).

И вот тут – мне обидно становится. Конечно, пороть на городской площади по воскресеньям уже поздно. Но сделать какую-то доску ПОЗОРА – прямо руки чешутся. Китайская идея с соцкапиталом, мне кажется, очень в этом плане – прогрессивный метод воспитания мудаков.

p.s. На фото тот хлам, что был и что просили сохранить борцы.

Счастья вам.

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