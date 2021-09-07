 

В Индии произошла вспышка опасного вируса Нипах

07.09.2021, 14:22, Новости дня
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Один из заболевших – 12-летний мальчик – умер. Министр здравоохранения штата Вина Джордж заявила, что среди тех, у кого есть симптомы болезни, – родители умершего ребенка, их близкие родственники и медицинские работники.

Их состояние стабильное. У матери мальчика была высокая температура, но сейчас она уменьшилась. Всего количество лиц в списке контактов умершего – 251, из них 129 – медицинские работники. 

Контекст:

По данным Всемирной организации здравоохранения, инфекция, вызванная вирусом Нипах, имеет разные клинические проявления – от бессимптомной инфекции до острой респираторной инфекции и смертельного энцефалита.

Показатель смертности случаев оценивается от 40% до 75%. Этот показатель может варьироваться в зависимости от вспышки в зависимости от местных возможностей для эпидемиологического надзора и клинического управления.

Вирус Нипах может передаваться человеку от животных (таких, как летучие мыши или свиньи), или через зараженную пищу, а также напрямую от человека к человеку. Естественными “хозяевами” вируса Нипах являются плотоядные летучие мыши семейства Pteropodidae.

Препаратов или вакцин для лечения людей и животных от этого вируса не существует. Основным лечением для людей является симптоматическая терапия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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