 

Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж

07.09.2021, 14:22, Новости дня
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По словам организаторов, фотовыставки откроется в июне 2022 года в Киеве, ее цель – помочь молодежи найти себя.

“Актеры, певцы, блогеры, ведущие свои участием в этом фотопроекте демонстрируют, что есть профессии, которые не на слуху в соцсетях и не ведут за собой миллионы подписчиков, но они крайне важны для формирования будущего здорового общества. В таком полноценном обществе каждый находит себя, свое место и свое дело – не то, которое модное, а то, к которому лежит душа и есть талант”, – говорится в пресс-релизе мероприятия.

фотогалерея
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Фото предоставлено организаторами

Виктор Павлик исполнил свою детскую мечту стать водителем асфальтового катка. Вместе с работниками коммунального предприятия “Киевавтодор” певец несколько часов укладывал асфальт на ул. Борщаговской в Киеве


Фото предоставлено организаторами

Хореограф Влад Яма в детстве мечтал стать учителем физкультуры. “Я считаю, что эта профессия очень недооценена. Мы доверяем физруку жизни, здоровье, развитие своих детей. Быть физруком – это круто!” – уверен судья шоу “Танцы со звездами” на телеканале “1+1”


Фото предоставлено организаторами

Певец Павел Зибров с детства мечтал быть фермером. “Я родился в селе в Винницкой области, где у нашей семьи был огромный огород и хозяйство – гуси, куры, свиньи. Домашних животных надо было чем-то кормить, корм для них мы и выращивали на огороде. Все детство я провел на земле и мечтал соединить с ней и свою дальнейшую жизнь “, – признался артист


Фото предоставлено организаторами

“В детстве я мечтал стать милиционером, потому что тогда в нашей стране полицейских еще не было Мне нравилось, что представители этой профессии имели при себе пистолет, всеми командовали и ездили на автомобиле”, – рассказал певец Александр Пономарев


Фото предоставлено организаторами

Украинский музыкант Pianoбой (Дмитрий Шуров) с детства мечтал быть летчиком. Для воплощения его мечты организаторы фотовыставки устроили музыканту возможность посидеть за штурвалом Boeing 737 в аэропорту Борисполь


Фото предоставлено организаторами

Актер Тарас Цимбалюк в роли пожарника. “С детства меня всегда интересовала и конструкция машины, когда из нее извлекается какой-то шланг и льется вода. Я знал, что пожарные – это герои, которые спасают людей, поэтому эта идея мне и импонировала”, – рассказал артист


Фото предоставлено организаторами

Телеведущий Руслан Сеничкин воплотил детскую мечту “порулить” троллейбусом


Фото предоставлено организаторами

Мария Бурмака мечтала заниматься швейным делом. “В детстве я любила шить одежду своим куклам. Позже, во время учебы в школе, на трудовом обучении я выбрала себе направление “Портниха, швея-мотористка”. Во времена студенчества могла сшить себе любой наряд! Пока ничего не изменилось – шить я по-прежнему обожаю!” – признается певица

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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