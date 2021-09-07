 

Рада соберется на внеочередное заседание 8 сентября, чтобы рассмотреть обращение о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО

07.09.2021, 14:22, Новости дня
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Об этом его пресс-секретарь Ольга Туний сообщила сегодня в Facebook. 

Парламентарии соберутся на внеочередное заседание сразу после очередного. В повестке дня один вопрос – рассмотрение постановления №5380 об обращении к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). 

Разумков созвал заседание по требованию 153 нардепов, указано в распоряжении. 

https://www.facebook.com/olga.tuniy/posts/4202966479822009

Контекст:

Автор постановления №5380 – нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко, нардеп зарегистрировал его в парламенте в середине апреля. Подписи, необходимые для созыва внеочередного заседания для принятия обращения, собрали до середины июля.  

В документе говорится о российской агрессии, оккупации Крыма и Будапештском меморандуме, согласно которому страны-подписанты – Великобритания, Россия и США – обязались быть гарантами независимости, суверенитета и границ Украины, а также воздерживаться от применения против Украины любого оружия и обещали не оказывать на Киев экономическое давление. В обмен Украина отказалась от своего ядерного статуса.

В обращении упоминается, что с начала войны на Донбассе погибли более 13 тыс. человек, ранения получили – от 29,5 до 33,5 тыс. 

“В средствах массовой информации Российской Федерации продолжает распространяться антиукраинская пропаганда и постоянно раздаются призывы к уничтожению украинской государственности. По состоянию на сегодняшний день наблюдается ухудшение ситуации на востоке Украины путем наращивания военного присутствия России у границ Украины и в оккупированном украинском Крыму, а также провокации России на оккупированной части востока Украины”, – говорится в документе, поданном в Раду 15 апреля. 

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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