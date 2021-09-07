В Киевской области произошло ДТП с участием фуры, легкового авто и двух микроавтобусов, есть пострадавшие – патрульная полиция

Авария произошла на 30 км дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь. “По предварительной информации, ДТП с участием фуры, легкового авто и двух микроавтобусов. Есть пострадавшие”, – говорится в сообщении. Движение в сторону Киева из-за ДТП было осложнено. https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/2180921305414784

Елена КРАВЧЕНКО

журналист — Источник: интернет-издание “ГОРДОН”