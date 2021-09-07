В Киевской области произошло ДТП с участием фуры, легкового авто и двух микроавтобусов, есть пострадавшие – патрульная полиция
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Авария произошла на 30 км дороги Н-08 Борисполь – Мариуполь.
“По предварительной информации, ДТП с участием фуры, легкового авто и двух микроавтобусов. Есть пострадавшие”, – говорится в сообщении.
Движение в сторону Киева из-за ДТП было осложнено.
https://www.facebook.com/kyivregionpatrolpolice/posts/2180921305414784
Елена КРАВЧЕНКО
журналист
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