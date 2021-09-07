“Их семья – ролевая модель для меня”. Героиня нового сезона “Холостячки” Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей

“Таким должен быть мужчина. Всегда с удовольствием наблюдаю за его семьей и их отношениями в семье, их семья – ролевая модель для меня”, – призналась артистка.

По словам певицы, они с ним познакомились еще 11 лет назад.

“Он был моим репетитором по украинскому языку. Мы занимались правильной постановкой произношения, ударений, изучали много скороговорок, читали тексты и стихи. Именно Гриша меня учил, как правильно, красиво и художественно разговаривать на украинском языке. Поэтому у нас с ним теплые отношения”, – заявила певица.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

9 апреля 2021 года певица презентовала песню “Я твоя єдина”, подчеркнув, что она является саундтреком к ее будущей свадьбе.

28 апреля 2021 года продюсеры “Холостячки” заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу “Холостячка”.

Реалити “Холостячка” – первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта.

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу “Холостяк” и “Холостячка” на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

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