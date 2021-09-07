 

“Их семья – ролевая модель для меня”. Героиня нового сезона “Холостячки” Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей

07.09.2021, 14:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Таким должен быть мужчина. Всегда с удовольствием наблюдаю за его семьей и их отношениями в семье, их семья – ролевая модель для меня”, – призналась артистка.

По словам певицы, они с ним познакомились еще 11 лет назад.

“Он был моим репетитором по украинскому языку. Мы занимались правильной постановкой произношения, ударений, изучали много скороговорок, читали тексты и стихи. Именно Гриша меня учил, как правильно, красиво и художественно разговаривать на украинском языке. Поэтому у нас с ним теплые отношения”, – заявила певица.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе “Евровидение” в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за “глубокой депрессии на фоне неудач” в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

9 апреля 2021 года певица презентовала песню “Я твоя єдина”, подчеркнув, что она является саундтреком к ее будущей свадьбе.

28 апреля 2021 года продюсеры “Холостячки” заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу “Холостячка”.

Реалити “Холостячка” – первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии “Квартал 95” Александра Эллерта. 

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. В настоящее время является ведущим шоу “Холостяк” и “Холостячка” на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает троих сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020). 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.09 / Россия не получила от Германии фактуры по ситуации с Навальным

06.11 / ВОЗ зафиксировала новый мировой рекорд суточного прироста инфицированных CОVID-19

20.07 / Мэр Нью-Йорка раскритиковал «астронавта» Безоса и сам подвергся критике

30.06 / Ненастный фронт набирает силу: куда он сможет пробиться

30.06 / Малькевич объяснил, как разоблачать фейковые сообщения о нарушениях в голосовании

14.08 / США собрались «сделать все» для продления оружейного эмбарго против Ирана

29.01 / Объем основной памяти в iPhone 13 Pro может составить 1 Тб

07.05 / Президент Армении посетит Москву с частным визитом

14.08 / Ребенка с тяжелой формой коронавируса отправили из Карелии в Петербург

11.01 / Пашинян назвал новые договоренности в Москве гарантиями в Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика