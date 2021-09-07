 

Причины тошноты по утрам

07.09.2021, 13:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Причиной тошноты по утрам может быть не только беременность. Существует множество причин для этого неприятного чувства, такие как рефлюкс, нерегулярный сон, проблемы с носовыми пазухами и другие.
Кратко некоторые из них:

Кислотный рефлюкс. Это состояние, когда желудочная кислота попадает в горло. Оно может ухудшаться как после еды, так и в результате резкого наклона тела. Соответственно, когда человек резко выскакивает из кровати утром, может возникнуть эффект тошноты. Следует не забывать, что чрезмерное употребление алкоголя и кофе, прием лекарственных препаратов, избыточный вес и стресс могут усилить действия кислотного рефлюкса.

Проблемы с носовыми пазухами. Отечность и воспаление в области пазух носа может оказывать давление на внутреннее ухо, что также может вызвать головокружение и тошноту.

Низкий уровень сахара. Если человек рано поужинал, рано лег спать и поздно встал, уровень сахара в организме может упасть, что также может привести к слабости и тошноте. Также на подобную гипогликемию влияет употребление алкоголя.

Беспокойство. Постоянная тревожность может запустить реакцию организма на стресс. А именно, выброс большого количества гормонов в кровь. Изменение физиологии может привести, среди прочих неприятных симптомов, и к тошноте.

Нерегулярный сон. Нарушения режима сна может привести к расстройствам в работе пищеварительной системы, что в свою очередь приводит к ряду хронических заболеваний, включая рак, язвы, СРК и т.д.

Похмелье. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к падению уровня сахара в крови и обезвоживанию. Поэтому утренняя тошнота и похмелье – естественная расплата за неумеренное употребление алкоголя.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.12 / Странные явления в доме жестоко убитой маленькой киноактрисы

28.11 / Специалисты сообщили о признаках передозировки витамина D

06.11 / Мнение: Неразрешимый конфликт

22.11 / “Папа умер, его больше нет”: вдова скончавшегося от коронавируса блогера рассказала детям правду

06.05 / Королева Елизавета II поздравила сына Меган Маркл и принца Гарри с днем рождения

18.08 / Мнение: Параллели

04.03 / Сергей Собянин утвердил план работ по укладке плитки в московском метро

03.06 / Как сшить симпатичную летнюю юбку А-силуэта. Простая инструкция для начинающих

21.09 / Скандалы: Латифундисты российского розлива

15.11 / Мнение: 1-я Карабахская война в динамике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика