Причины тошноты по утрам

Причиной тошноты по утрам может быть не только беременность. Существует множество причин для этого неприятного чувства, такие как рефлюкс, нерегулярный сон, проблемы с носовыми пазухами и другие.

Кратко некоторые из них:

Кислотный рефлюкс. Это состояние, когда желудочная кислота попадает в горло. Оно может ухудшаться как после еды, так и в результате резкого наклона тела. Соответственно, когда человек резко выскакивает из кровати утром, может возникнуть эффект тошноты. Следует не забывать, что чрезмерное употребление алкоголя и кофе, прием лекарственных препаратов, избыточный вес и стресс могут усилить действия кислотного рефлюкса.

Проблемы с носовыми пазухами. Отечность и воспаление в области пазух носа может оказывать давление на внутреннее ухо, что также может вызвать головокружение и тошноту.

Низкий уровень сахара. Если человек рано поужинал, рано лег спать и поздно встал, уровень сахара в организме может упасть, что также может привести к слабости и тошноте. Также на подобную гипогликемию влияет употребление алкоголя.

Беспокойство. Постоянная тревожность может запустить реакцию организма на стресс. А именно, выброс большого количества гормонов в кровь. Изменение физиологии может привести, среди прочих неприятных симптомов, и к тошноте.

Нерегулярный сон. Нарушения режима сна может привести к расстройствам в работе пищеварительной системы, что в свою очередь приводит к ряду хронических заболеваний, включая рак, язвы, СРК и т.д.

Похмелье. Чрезмерное употребление алкоголя приводит к падению уровня сахара в крови и обезвоживанию. Поэтому утренняя тошнота и похмелье – естественная расплата за неумеренное употребление алкоголя.

Источник: www.medikforum.ru