Скандалы: «Александр Минфин»

Как совместное предприятие Total и «Газпромнефти» ушло в убытки на сотни миллионов рублей

«Собеседник» узнал историю близкого знакомого министра финансов Антона Силуанова, который стал главой компании, связанной с «Газпромом». Фирма в итоге потеряла сотни миллионов рублей – не помог даже визит Собянина. 30 сентября 2014 года на московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне царило оживление.

Рабочие выстроились в ряд, а корреспонденты федеральных телеканалов записывали стендапы на фоне производства. Все ждали приезда мэра Москвы Сергея Собянина, который должен был осмотреть первую в России установку по производству битума нового поколения. Его визит был ожидаем – на тот момент программа асфальтирования дорог в Москве на 60% состояла из применения битума, произведенного Московским НПЗ.





Однако НПЗ в Капотне регулярно подвергался критике за загрязнения атмосферного воздуха и вод Москвы-реки. Его акционеры были вынуждены начать модернизацию производства и одним из первых шагов стала реконструкция большой битумной установки. От старых образцов ее отличала большая экологичность и увеличенный срок эксплуатации. Собянин остался доволен увиденным.

– Это, конечно, революция с точки зрения экологии. Действительно, нет ни запаха, ни огромных дымящих амбаров. Так что спасибо, это здорово, – похвалил собравшихся градоначальник.

Установка по производству полимерно-модифицированных битумов была построена совместным предприятием (СП) «Газпром нефти» и французского концерна Total – ООО «Газпромнефть – Тоталь ПМБ». Эта фирма была учреждена в феврале 2013 года силами компаний «Газпромнефть-Инвест» (дочка российского монополиста) и «Тотал Восток» (российское дочернее предприятие нефтехимического концерна Total).

Неожиданным стало то, что СП возглавил человек без какого-либо опыта в руководстве столько крупными компаниями, которому на тот момент было всего 28 лет: Александр Маглаперидзе. Как выяснил «Собеседник», – близкий знакомый министра финансов Антона Силуанова.

Три связи одного министра

В декабре 2011 года Силуанов был назначен главой Минфина, став одним из самых таинственных членов кабинета министров. Было известно, что его отец возглавлял один из департаментов в Минфине, а мать работала в издательстве «Финансы и статистика». Но чиновник никогда особо не распространялся о личной жизни – ни о жене, ни о детях, ни о друзьях. Теперь можно частично восполнить один пробел, касающийся его знакомых.

В 2012 году Антон Силуанов зарегистрировал в ГИБДД свой новый мотоцикл – BMW 1600 GTL (сейчас минимальная цена такого мотоцикла начинается от 2,3 млн руб.). Доверенным лицом министра стал на тот момент 27-летний Александр Маглаперидзе, следует из данных госавтоинспекции. На одном из сайтов о российском бизнесе говорится, что Александр родился в Москве, но это не так. Судя по данным «Собеседника», родиной Маглаперидзе является Грузия, где он появился на свет в марте 1984 года.

Вскоре после первого пересечения с Силуановым карьера молодого человека начинает идти вверх. Уже на следующий год он становится главой совместного предприятия «Газпромнефть-Инвеста» и Total. Конечным учредителем СП являлось российское правительство, в состав которого входил все тот же Силуанов.

Маглаперидзе вскоре покупает такой же мотоцикл как у министра (только более новый), у него появляются деньги и на дорогие авто: внедорожник Dodge RAM и Toyota Land Cruiser.

Благодаря приложению Getcontact можно узнать, что в телефонных справочниках своих друзей Маглаперидзе записан как «Александр Минфин» и «Александр Силуанов». Но первое предположение, что молодой человек является неизвестным ранее сыном министра, не подтверждается. Судя по известным нам данным, отец бизнесмена – предприниматель Теймураз Маглаперидзе. В архиве Российской государственной библиотеки есть его автореферат на тему, которая мало что скажет несведущим: «Непертурбативные методы в моделях квантовой теории», а ранее мужчина работал в финансовых компаниях и на электрозаводе.

Кстати, есть и еще один факт, подтверждающий знакомство Силуанова и Маглаперидзе – жилищный. Как выяснил «Собеседник», раньше министр финансов жил в квартире на Новочеремушкинской улице Москвы. Метраж не самый большой по современным меркам – всего 71 квадрат. В 2016 году собственник жилья меняется. Как вы уже догадались, им становится все тот же Маглаперидзе. В выписке из Росреестра не указано основание перехода апартаментов – покупка или безвозмездная передача. Но это уже третье пересечение двух на первый взгляд не связанных друг с другом людей дает повод задуматься.

Из плюса в минус

– Здесь полностью отсутствуют выбросы любых паров, газов или побочных продуктов в атмосферу, производство полностью безотходное, здесь не производится в процессе каких-либо отходов, которые требуют утилизации или чего-то еще, – говорил в 2013 году недавно назначенный гендиректор СП «Газпромнефть – Тоталь ПМБ» Александр Маглаперидзе в интервью федеральному телеканалу.

На предприятие возлагались большие надежды. Один только размер уставного капитала составлял 206,5 млн руб. И первый год заканчивается для СП с небольшой прибылью в 3 млн рублей. Но затем ситуация резко меняется, и «Газпромнефть – Тоталь ПМБ» уходит в грандиозные убытки. В 2014-м они достигают 63 млн, а в 2015-м – 117 млн руб. На НПЗ больше не приезжают телевизионщики, а местные жителиснова начинают жаловаться на экологию. В ноябре 2014-го жители микрорайона Кожухово на востоке столицы увидели густую дымку со смрадом…

– Сегодня обратил внимание на сильный неприятный запах, похожий на жженые ногти или волосы, отдаленно смахивающий на тухлые яйца (сероводород), – написал на форуме один из местных жителей.

Запах распространился тогда и по другим районам Москвы. Вскоре выяснилось, что причиной этого стала утечка сероводорода на НПЗ в Капотне – такие данные привели в ГУ МЧС. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело, однако «Газпромнефть» встала на защиту своего завода – мол, у ведомства нет доказательств его причастности. В итоге обвинения московскому НПЗ так и не были предъявлены.

Но финансовая ситуация в компании продолжала ухудшаться. В октябре 2016 года Маглаперидзе покинул пост гендиректора совместного с французами предприятия. Впрочем, на этом его бизнес-история не закончилась. В январе 2017 года Маглаперидзе становится гендиректором компании «В2М», занимающейся торговлей газом. Вскоре он покинул и этот пост, а фирма обвинила его в причинении убытков на 28 млн руб. «В2М» подала иск в суд, но проиграла дело. А затем объявила о ликвидации.

Общие знакомые Силуанова и Маглаперидзе хранят молчание об их отношениях, не ответил на наше сообщение и сам доверенный министра.

Кстати

Бизнесменами стали и другие знакомые и близкие Силуанову люди. Так, его близкая подруга Ольга Хромченко пару лет назад получила доли в проектах, на которые выделяются государственные миллиарды. Сын Глеб занимается торговлей медицинской техникой и инструментами в компании «Русмед». А бывшая (судя по декларациям) жена является финансистом.

Илья Давлятчин