 

На Украине пожаловались на недостаточную военную помощь США

07.09.2021, 13:46, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинУкраина не сможет победить Россию в случае начала войны с тем количеством противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, которые предоставили США, сообщил депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«Война, тем более с Россией, не выигрывается «Джавелинами», – сказал парламентарий  в эфире телеканала ICTV.

По его словам, сейчас украинской армии нужно усиление в четырех областях: на флоте, в противовоздушной обороне, военно-воздушных силах и в радиоэлектронной борьбе.

Рахманин отметил, что если США предоставят Украине свои самолеты, которыми можно было бы заменить советские истребители, то подобный шаг будет воспринят как намек на возможность более углубленного сотрудничества.

Ранее Москва призвала Вашингтон не делать из Киева «антироссийское оружие», поскольку это может плохо кончиться.  

Напомним, президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь, которая включает поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin. Также Вашингтон с помощью Экспортно-импортного банка США выдаст Киеву 3 млрд долларов после подписания меморандума о взаимопонимании.



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