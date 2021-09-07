ФАС завела дело против крупных продуктовых сетей из-за подозрений в подорожании моркови

Этим летом россияне заметили существенное подорожание моркови, капусты, лука и картофеля. Граждане обратились в ФАС, чтобы в ведомстве разобрались, из-за чего выросли цены на продукты, и законно ли это. С августа антимонопольщики проводят проверки в крупных продуктовых сетях – “Пятерочке”, “Перекрестке”, “Карусели”, “Ленте” и “Магните”.

В итоге рязанское управление ФАС возбудило дело против АО “Тандер” (“Магнит”) и ООО “Агроторг” (“Пятерочка”). Ссылаясь на полученные данные, в ведомстве заявили, что эти магазины “устанавливали существенную торговую наценку” на

плодоовощную продукцию – свыше 50% и 100%.

Если нарушение антимонопольного законодательства подтвердится, “Магниту” и “Пятерочке” придется заплатить штраф, согласно статье 14.31 КоАП РФ (для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, для организаций – до одного миллиона рублей).

Как справедливо замечает автор “Комсомольской правды”, морковь, капуста, лук и картофель дорожали по всей России, а не только в Рязани, да и в где-то речь шла о наценке в 200%. “В случае с антимонопольным делом против рязанских “Магнита” и “Пятерочки” речь скорее идет о попытке административного давления на сети: снижайте цены, а не то замучаем проверками”, – высказал мнение председатель правления Конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин в беседе с изданием.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что ситуация с ростом цен на продукты непростая. По его словам, правительство постоянно занимается причинами подорожания необходимых для граждан товаров.