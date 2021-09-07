Мнение: Энергетические законы поля

Смотрю, стало модно писать про поле.

Кто в лес, кто по дрова.

А кто про поле не пишет, пишут про “энергетические законы”, то есть тоже имеют в виду поле, поскольку энергия иначе не передается.

Может быть вы тоже не до конца понимаете это, но энергия не передается от человека к человеку через воздух.

Даже когда вы чувствуете, что кто-то вас “заряжает” или, наоборот, “высасывает энергию”, даже когда это вам не мерещится, это происходит не напрямую, а посредством фигур в поле.

Харизматичный человек вам энергию свою не дает. Представьте себе, сколько человек от него “подпитываются”, а ему хоть бы хны, энергии не меньше или даже больше.

“Подпитка” происходит вот каким образом.

Посредством яркого впечатления от человека в поле наблюдателя появляется его фигура.

Поле – это сеть питания, и когда мы говорим про “общее поле”, пары или даже группы, мы имеем в виду, что одна сеть питания накладывается на другую, влияет на другую, но у каждого индивида своя цепь питания.

Гениальный русский психолог, основатель нейропсихологии, А. Лурия описывал энергетический блок человеческого мозга следующим образом.

Функция энергетического блока – держать в тонусе весь мозг, заряжать его энергией.

Но глюкоза, которой питается мозг, и общая калорийность рациона, которую называют энергетической ценностью, это только топливо для работы мозга, а держит его в тонусе другое.

Тонус мозга поддерживается внешними стимулами. Лурия описывал опыты сенсорной депривации, когда из-за недостатка внешних стимулов здоровый мозг впадает в спячку. Если в мозг не поступает никакая информация, в виде звуков, запахов, тактильных ощущений, энергетический блок переходит в режим экономии как включенный компьютер, на котором не работают. Экран гаснет до того момента, пока рука человека не коснется клавиатуры.

Энергетический блок – это организованные цепочки рецепторов мозга, которые улавливают раздражители и реагируют на них, в строгом порядке приоритетов.

В отличие от животных, энергетический блок которых ориентирован только на внешнюю среду, у человеческого мозга есть еще одна среда, совершенно уникальная, свойственная только человеку. У высших животных эта среда существует в самом зачатке.

Вот эта среда – поле.

Поле – это система внутренних стимулов и приоритетов, параллельная реальность, которая создается и поддерживается мозгом ради сложного планирования и того, что называется “мышление”.

Вы, наверное, много раз читали, что сначала в эволюции появился язык, а потом уже мышление.

Язык – это называние предметов, присваивание каждому объекту внешнего мира символического образа, обозначения.

После того, как основные объекты окружающей действительности названы, они начинают выстраиваться в систему, образуя между собой горизонтальные и вертикальные связи.

Вот эта система связей и есть поле.

Благодаря полю, человек может осуществлять умственную и творческую работу.

Внешне он может быть неподвижен, а внутри его работа кипит и создается интеллектуальный продукт.

Если примитивный человек делал работу только физическим путем, брал в руки палку и делал ею что-то, в процессе развития все больше процессов в его работе становились умственными. Он выжидал добычу в засаде, он изготавливал орудие труда, он собирал хворост, чтобы прийти домой и развести огонь. Чтобы ждать добычу, надо представлять, что где-то есть животное и оно движется в твою сторону. Животного еще не видно, но его можно представить.

Высшие животные тоже способны на самое простое планирование, а вот животные низшие реагируют лишь на тот стимул, который видят или слышат, который непосредственно воспринимают. Этим отличается примитивная психика от психики сложной.

Чтобы изготовить орудие труда, надо представлять, для чего это орудие, так, будто процесс труда уже происходит. Чтобы собрать хворост и разжечь огонь, нужно воспроизвести весь будущий процесс в воображении и начать его подготовку.

Это – шаги к творческой и интеллектуальной работе. Ради этой работы и появилось поле. Оно позволило и позволяет адаптироваться к среде и интегрироваться множеством новых способов, в том числе посредством научно-технического прогресса.

Процессы в поле поддерживают энергетический блок мозга. Они создают стимулы для его рецепторов, создают полюса для его зарядов.

Вокруг человека ничего не происходит, он сидит в комнате один и смотрит в стену, но мозг его при этом может кипеть.

Перед его глазами бушует жизнь, меняются картины, идет активная работа.

Чтобы сделать возможной вот такую внутреннюю работу, в эволюции и появилась новая среда – поле.

Это самый настоящий тонкий план, творческая копия плана физического.

В мозгу сформировались новые отделы и новые рецепторы, способные распознавать поле и ориентироваться в нем.

Но с полем нужно уметь обращаться, чтобы оно помогало жизни, а не вредило.

Поле порождает мыслеформы, создает фигуры и вещи, и некоторые из этих фигур и вещей могут быть вредны.

Когда вам кажется, что какой-то человек дает вам или поглощает вашу энергию, на самом деле этим занимаются фигуры в вашем поле.

Психика копирует наиболее яркие и значимые для вас впечатления и отпечаток этого помещает в поле для работы.

Так вы можете заражать себя чем-то полезным, вдохновлять себя чем-то важным, увлекать себя чем-то актуальным.

Поле – величайшее благо для человека, возможность быть создателем и творцом.

Но на нашем этапе эволюции общение с полем происходит, в основном, наобум и абы как.

Большинство не подозревают о его существовании, а узнав, решают, что могут творить себе удовольствия и богатства посредством приказов Мирозданию.

Поле от это чернеет как в сказке Пушкина о Золотой Рыбке, которая описывает работу поля.

Вот Старик, безвольный разум, которого гонит Старуха, чувственное начало, за новыми иллюзиями к силам поля.

Старик не осмелился перечить,

Не дерзнул поперек слова молвить.

Вот идет он к синему морю,

Видит, на море черная буря:

Так и вздулись сердитые волны,

Так и ходят, так воем и воют.

Вы можете придумывать себе что угодно и получать от этого вполне реальный кайф.

Реальный кайф обеспечивают реальные химические вещества.

Если животные получают порцию своих “гормонов удовольствия” за заботу о своем организме или о своем роде, то есть за пищу, за победу в схватке, за секс, за рождение потомства, вот за что животные получают дофами-серотонин-эндорфин-окситоцин, человек может получать то же самое за воображаемые процессы.

В эволюции эта функция появилась только для того, чтобы делать умственную работу, рассчитывать и планировать, брать у организма на это энергию и получать удовольствие от процесса и результата.

Но многие люди стали использовать эту функцию ради бесплатного кайфа как Старуха.

В результате люди как Старуха могут чувствовать себя и господами, и даже царями, но поле никогда не будет у них в рабстве, не будет у них на посылках, и в момент падения короны, они останутся с разбитым корытом, которое заросло мхом. В реальности их корыто всегда оставалось корытом.

Корона – это монстр, который люди выращивают в своем поле, чтобы с его помощью поддерживать иллюзию своего превосходства, своей грандиозности, чтобы держать свою самооценку высокой всегда, независимо от реального результата.

На каждом углу сейчас пишут, что самооценка должна быть всегда высокой, как будто это не инструмент для реальной работы, а шприц для введения наркотика.

Было время, когда наркотики считались безопасными, придет время, когда опасность короны тоже будет осознана.

Если вы будете держать свою самооценку всегда одинаково высокой, прибив гвоздями свою корону, как вы сможете ориентироваться в мире, где вас оценивают по-разному, где у вас бывают победы, а бывают и промахи? Вместо инструмента ваша самооценка превратится в заслонку от реальности.

В поле многих людей происходят ужасные вещи, часто там царит настоящая помойка.

В центре поля – огромный шевелящийся спрут – корона.

Ее функция не дать увидеть реальность, постоянно искажать эту реальность в лучшую сторону.

Монстр выращивался долго, иногда с самого детства, не пропуская ни дня. Его обильно кормили, его укрепляли, а в моменты шатаний приматывали с помощью ЗВ.

Благодаря этому монстру в поле множество мусора и грязи, все поле напоминает шкатулочку, как если бы вы завалили весь дом коробками для кормления какой-то прожорливой нечисти.

Вы все время держите в голове свои достижения и успехи, большая часть из которых липовые или в далеком прошлом.

Вы храните комплименты и одобрительные оценки, вытянутые щипцами. Здесь же много откровенного самовранья и лжи, которую вам помогли собрать подружки-кукушки.

Вот это все вы держите на первом плане сознания, перебираете, освежаете в памяти, поглаживаете и разглядываете, чтобы все время кормить корону, если эта корона у вас велика и без нее вы жить не привыкли.

Жизнь в этом случае посвящена кормлению короны.

Понятно почему так сложно очистить от нее поле? Корона там царит.

Кроме короны в таком поле множество сорняков, то есть паразитических фигур, которые вы кормите, чтобы не падала корона.

Представьте себе, сначала человек влюбляется ради удовольствия, но в короне не видит обратной связи и влюбляется без взаимности. А потом он уже вынужден любым путем поддерживать иллюзию взаимности, чтобы не падала его корона. Мы говорим “зацепился короной за фигуру”. Он оказывается заложником сорной фигуры и, вырастая, эта фигура превращается в монстра. Некоторые такие фигуры вырастают огромными, размером почти с корону и устраивают с ней войну.

Вы могли чувствовать эту войну как конфликт между “самолюбием и любовью”, когда метались между “послать” и “удержать”. Вашу корону бомбит от того, что вас не любят, вам хочется рвать и метать, но в то же время вы очень боитесь потерять того, кого любите. Так ваша корона сражается с фигурой. Если короны нет, противоречий между самооценкой и реальностью не бывает, тем более не бывает противоречий между самоуважением и любовью. Вы путаете корону и самоуважение, сорную фигуру и любовь.

Есть простой ответ на вопрос, как иметь много энергии.

Нужно очистить свое поле от мусора и сорняков, навести там порядок, наладить нормальные энергетические процессы.

Нормальные процессы – это когда фигуры и вещи в поле отражают реальность, соответствуют ей, когда они участвуют в реальной работе, когда поле используется не для бегства от реальности, а для адаптации в среде.

Например в реальности самая главная фигура для вас – вы сами, вы отвечаете за все, вы принимаете решения.

Вот эта фигура и должна быть в центре, должна быть большой, но точно соответствовать реальности, и в плане имиджа, то есть возраста, пола, физических данных, и в плане других ресурсов. Это должна быть ваша точная копия, такая, как вы видели бы себя, будь вы сторонний наблюдатель. Большой эта фигура должна быть не за счет короны, а за счет внимания к собственным ресурсам. Если большую часть времени в день вы заняты прокачкой своих ресурсов, а не фантазиями о чем-то другом, не прокачкой игровых персонажей, не построением воображаемых миров, не слиянием с другими, ваша фигура – постоянно в центре, она все время занята и включена, через нее идут все потоки энергии, все заряды, поэтому она становится большой.

А если вы бездельничаете, витаете в облаках, а потом обнаруживаете, что вас как будто и нет, вы срочно начинаете кормить корону, пытаясь таким образом себя подрастить, но растите только корону, а не себя.

Остальные фигуры в нормальном поле должны быть точно так же связаны с реальностью, должны быть адекватны обратной связи. Фигуры самых близких должны быть большими, им должно быть много внимания. А вот фигуры тех, кому вы не сдались или кому вы интересны очень мало, не должны быть большими, не должны получать приоритет в вашем поле. А для этого вам не нужно уделять им много внимания, особенно нельзя мастурбировать на них и эмоционально много вкладываться, переживать, изнывать, гореть. Но без короны вам и не захочется заниматься саморазрушением.

Если поле отражает реальность, оно работает на вас. Вы получаете много мотивации для работы, энергетический блок постоянно поддерживает ваш высокий и стабильный тонус, вы обеспечены впечатлениями и внутренними, и внешними. Все идет хорошо и результаты ваши всех радуют.

А если в поле у вас помойка, вы – энергетический наркоман, у вас то и дело ломка, вы то и дело на нуле, вы все время в поиске дозы, периодов подъема у вас очень мало и расплата за эти подъемы велика.

Вот о чем мы говорим, когда ищем в письмах короны, ЗВ, БП, хвосты, сливы энергии, баги.

Вы делаем это каждый день, потому что это очень полезная работа. Даже если ваша корона во много раз меньше, чем у авторов писем, разглядывание чужих корон со стороны помогает вам избавиться от своей короны. Не по умолчанию, но подталкивает к этому.

Если корона в вашем поле пропала и уже не появляется, в нем не будет никакого мусора, потому что мусор в поле – для кормления короны, другой назначения у него нет. И ЗВ некуда взяться, если нет короны. И багов не будет, а это значит общение с людьми будет намного продуктивней и прокачка ресурсов пойдет веселей. Потому что ресурсы – это ваша связь с другими людьми, взаимодействие с миром. Баги искажают и блокируют это общение.

Расскажите, друзья, как вам помогает разбор писем?

Вспомните что-то небанальное, какие-то яркие примеры.