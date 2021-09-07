Мнение: Переприватизация

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что государству необходимо сократить свое участие в экономике России. По его оценке, госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин призвал начать сокращать государственный сектор российской экономики. Разгосударствление экономики выведет страну на новый уровень эффективности, высказал свое видение Кудрин в статье на сайте журнала «Компания». Средства же от приватизации можно направить на финансирование развития страны без увеличения налоговой нагрузки на бизнес, добавил он.

Про волшебную руку рынка, который сам всё наладит, мы уже слышали тридцать лет назад и от тех же самых людей. Так что неудивительно слышать это снова. Правда, прошло уже тридцать лет, и кое-какой опыт у людей тоже появился.

Смысл нынешней приватизации по Кудрину мало чем отличается от целей приватизации по Чубайсу. Государственные предприятия фактически управляются их менеджерами, но по факту менеджеры еще не собственники этих предприятий. Приватизация тридцать лет назад и сегодня должна исправить это досадное упущение. Смысл приватизации – легализовать фактическое положение вещей, передав менеджерам управляемые ими компании в собственность уже формально.

Огосударствление приватизированных в начале девяностых предприятий произошло в начале нулевых годов и продолжилось в десятые сугубо с рейдерской логикой: новые хозяева страны таким образом перераспределяли собственность у предыдущего поколения воров. Теперь пришло время оформить приобретение в личное пользование.

Правда, есть нюанс. Менеджеры они на самом деле так себе. Это можно проиллюстрировать весьма простым примером из текущей жизни. Если бы вы вложили 100 долларов 4 года назад в Теслу, то сегодня могли бы вернуть 3,7 тысячи долларов. 100 долларов, вложенных 2005 году в Гугл, сегодня принесли бы вам 14 тысяч долларов. 100 долларов акций Газпрома, купленных в 2008 году, сегодня стоят 14 долларов. У Роснефти 100 долларов акций 2008 года сегодня стоят 78 долларов. В общем, с эффективностью у отечественных капитанов бизнеса не очень.

Поэтому приватизация сегодня в обязательном порядке будет сопровождаться переброской накопленных долгов на бюджет – ну не Сечин с Миллером должны оплачивать свои достижения в конце концов, если есть всякие холопы. А в остальном суть остается прежней: фактическое положение вещей должно быть оформлено юридически.

—