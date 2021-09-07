Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет “Танцы со звездами”

Это архивное фото певицы, сделанное на одном из эфиров шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, бессменной ведущей которого она являлась.

“Спасибо за годы вместе, Тина Кароль, Юрий Горбунов”, – говорится в подписи к фото.

Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль не объяснила, почему более не ведет “Танцы со звездами”.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Кроме “Танцев со звездами”, Тина Кароль не будет участвовать в еще одном шоу “1+1” – проекте “Голос країни”. Она была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2013 года.

Ведущей нового сезона “Танцев со звездами” стала Иванна Онуфрийчук.

Тина Кароль вместе с Юрием Горбуновым вела шоу с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году..

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