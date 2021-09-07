 

Тина Кароль впервые отреагировала на то, что больше не ведет “Танцы со звездами”

07.09.2021, 13:28, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Это архивное фото певицы, сделанное на одном из эфиров шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, бессменной ведущей которого она являлась.

“Спасибо за годы вместе, Тина Кароль, Юрий Горбунов”, – говорится в подписи к фото.

Фото: tina_karol / Instagram

Тина Кароль не объяснила, почему более не ведет “Танцы со звездами”.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной. В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Кроме “Танцев со звездами”, Тина Кароль не будет участвовать в еще одном шоу “1+1” – проекте “Голос країни”. Она была тренером восьми сезонов шоу, начиная с 2013 года.

Ведущей нового сезона “Танцев со звездами” стала Иванна Онуфрийчук.

Тина Кароль вместе с Юрием Горбуновым вела шоу с первого сезона, премьера которого состоялась в 2006 году..

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.08 / В Хабаровске обсудят преступления Японии во Второй мировой

30.09 / Модель кроссовера Cupra Formentor запущена в серийное производство

15.01 / Выяснено, где больше всего доверяют российской вакцине от COVID-19

16.10 / Украина не планирует покупать «сомнительную» российскую вакцину

12.11 / Лавров рассказал о телефонном разговоре Путина и Пашиняна

27.03 / wPolityce – немцы больше не будут строить «Северный поток — 2» под польским флагом

15.01 / Цена газа для населения в апреле может снизиться – Витренко

09.08 / Больше не стражи порядка… Французские полицейские всё чаще становятся мишенями для нападок

17.07 / Дорогой смартфон iPhone 12 Pro Max оказался самым популярным в своей линейке

14.06 / Парламенту по барабану Кабмин, да и самому Кабмину тоже. Все смотрят на Офис Президента – Данилюк

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика