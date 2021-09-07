 

Мать нардепа от “Слуги народа” за время работы сына в Раде приобрела недвижимости на 14,5 млн грн – Bihus.Info

07.09.2021, 13:28, Новости дня
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По данным реестра прав на недвижимость, в августе 2021-го Наталия Клочко купила сразу две квартиры (на 200 и на 68 м2) и нежилое помещение (4,5 м2) в столичном жилищном комплексе “Ривьера”. Средняя стоимость квадрата в этом ЖК – 35 тыс. грн. Поэтому недвижимость матери нардепа должна стоить около 9,5 млн грн.

Фото: bihus.info

Перед тем, в апреле женщина купила дом на 150 м2 под Броварами в селе Победа Киевской области. По этому адресу находится коттеджный поселок Viva Village Town, где расположено 13 таунхаусов. На странице городка в Facebook дома чуть меньшей площади предлагают за 1,8 млн грн.

Фото: bihus.info

В 2020-м женщина стала владелицей 24 соток в Блиставице, в 25 км от Киева. Участок находится на территории закрытого коттеджного городка посреди леса, с собственным озером. Сейчас на участке ничего нет. Однако только землю в этом месте продавали за 86 тыс. грн за сотку без коммуникаций. По такому прайсу участок матери нардепа должна обойтись где-то в 2 млн грн.

Кроме того, в прошлом году женщина купила авто Tesla Model X 2016 года выпуска. Цены на подобные машины на вторичном рынке стартуют от 1,2 млн грн.

В комментарии журналистам Bihus.Info Клочко сказал, что он не финансировал покупку недвижимости матери и посоветовал обращаться непосредственно к ней.

ВИДЕОВидео: BIHUS info / YouTube
Контекст:

Андрей Клочко прошел в Раду по спискам “Слуги народа”, сейчас возглавляет комитет по организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. В декларации нардепа собственного жилья у семьи нет, указано лишь две квартиры для регистрации и одна более чем 100 м2 в аренде. Также у него два запорожца, Volkswagen Touareg 2011-го года выпуска и Toyota Rav4 2016-го. В этом году семья Клочко приобрела Nissan Leaf 2012-го и Mercedes S63 2014-го.

До парламента Клочко был частным предпринимателем с основным видом деятельности –торговля книгами в спецмагазинах. Жена и сейчас занимается предпринимательской деятельностью, в прошлом году она задекларировала более 3,3 млн грн доходов. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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