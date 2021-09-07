“Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно”. Брежнева рассказала о жизни с Константином Меладзе

“Не существует рецепта идеальных отношений. Мне кажется, что я самая простая и понятная женщина, но даже со мной сложно. Я очень требовательна, очень внимательна. Мне розовый дым очень сложно пустить в глаз. Но рецепт жизни со мной – белые пионы, например. Ну и мы вместе очень любим поесть. Кроме работы это тоже один из наших общих интересов”, – заявила певица, рассказывая о взаимоотношениях с мужем.

ВИДЕОВидео: ЖВЛ / YouTube

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

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