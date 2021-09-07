 

В Минобороны Украины рассказали, сколько потратили на эвакуацию украинцев из Афганистана

07.09.2021, 13:28, Новости дня
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В то же время в Минобороны не уточнили количество эвакуированных, заявив, что это компетенция Министерства иностранных дел.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан. 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 августа сообщал, что украинцев и граждан других государств эвакуировали из Афганистана как военными самолетами, так и гражданскими. Он отмечал, что за полеты гражданских самолетов Украина не платила из госбюджета. “Эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и владельцами этих самолетов”, – сказал министр.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется. 

“Талибан” заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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