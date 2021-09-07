“Если я о чем-то прошу, значит я слаб”: 8 заблуждений, разрушающих отношения

Все мечтают о гармоничных отношениях, однако далеко не все знают, как их правильно выстраивать. Вот несколько распространенных заблуждений, которые мешают найти взаимопонимание со своим любимым человеком.

«Я не должен просить о помощи»

Некоторые люди ошибочно полагают, что их партнеры должны понимать их с полуслова. Выбрав тактику молчания, они предпочитают молчать о том, чего хотят, и ждут помощи от своих близких. Миф о том, что партнеры должны понимать друг друга без слов, мешает построить гармоничные отношения. Ваш близкий человек наверняка рад вам помочь или сделать приятное, однако он не знает, как ему правильно поступить, или просто не догадывается, о чем вы мечтаете. Ваша искренность и прямолинейность подскажут ему правильную тактику, и вы получите то, что хотите.

«Я должен со всем справиться самостоятельно»

Вы живете с человеком, и ваше личное счастье зависит от вас двоих. Люди должны работать над отношениями и помогать друг другу. Ошибочно полагать, что один человек, который взвалит на себя решение всех проблем и обязанностей, сможет сохранить семью. В этом случае наступает усталость, перегорание, а в результате – обида за то, что вас не понимают. Чтобы этого не происходило, нужно все делать сообща. Это касается и решения проблем, и обязанностей по дому. Тогда вы будете на равных, и ваш вклад в общее счастье будет справедливо распределен.

«Я не заслуживаю помощи или получения того, в чем нуждаюсь»

Очень часто отношения ломаются именно из-за низкой самооценки одного из партнеров. Возможно, на человека подействовали обстоятельства или воспитание, а может, он чувствует в чем-то свою вину. Если вы узнали себя, помните, что вы заслуживаете всего самого лучшего. Ни в коем случае не следует умалять свою значимость и считать, что вы должны довольствоваться тем, что вам предоставляют. Возвращаясь к написанному, нужно сказать, что только озвучивание своих потребностей и желаний может принести долгожданную помощь. Просите, чего хотите, и не считайте себя недостойным этого.

«Я сильный, поэтому не буду просить о помощи»

Заблуждения по поводу того, что просят только слабые люди, являются очень распространенными. Некоторые предпочитают «биться головой о стену» или «падать замертво от усталости», но только никого ни о чем не просить. В результате много дел остается незаконченными, можно подвести человека и даже свои поведением обидеть партнера. Кто сказал, что просьба о помощи – это признак слабости? Наоборот, некоторые люди только и ждут того, чтобы любимый человек их о чем-то попросил, и они оказались полезными. Просите. Поскольку только уважающий себя человек может себе это позволить.

«Другие люди всегда должны поддерживать мой выбор»

Многие партнеры предпочитают оставаться при своем мнении и ни за что не соглашаются на компромисс. Они считают себя более умными или практичными, поэтому игнорируют любую другую, противоположную своей, точку зрения. нужно для себя осознать, что каждый человек имеет право на выбор. Это и вы, и ваш партнер. В данном случае уместным будет восприятие диалектики, которая является кардинально противоположной и при этом одновременно правдивой. Например: «Мне не очень нравится позиция партнера, однако я ее принимаю» или «Мой выбор не принимают, но при этом меня уважают». Нужно просто оставить каждому человеку право на собственную позицию и не спорить, если вы с этим не согласны. В данном случае однозначности искать бесполезно, поэтому не нужно этого делать.

«Мне нужно то же, что и моему партнеру»

Это замечательно, если ваши приоритеты совпадают. А что делать, если нет? В таком случае все люди попросту бы расстались, как только между ними появились бы первые проблемы. Не стоит на сто процентов под кого-то подстраиваться. Иногда это выглядит не очень органично, поэтому даже смешно. Постоянно играть роль покорного партнера, которому все нравится, практически невозможно. Рано или поздно вам захочется поступить так, как считаете правильным вы, и, наконец, стать самим собой. Поэтому не старайтесь во всем угождать возлюбленному, оставайтесь на своей позиции, он это оценит намного быстрее, чем отсутствие чувства собственного достоинства.

«Если мною установлены границы или я прошу о том, чего хочу, люди должны мне уступать»

Очень много было сказано о личных границах, однако нет универсального способа их правильно обозначить. Можно попросить или даже потребовать того, чего человек просто не может дать. Например, заявить, что из вашей чашки никто не имеет права ничего пить. И это будет логично, если рассматривать вопросы правил личной гигиены. А если предположить, что ваша чашка – единственная емкость в доме? Неужели нельзя дать попить всем домочадцам и после каждого тщательно помыть чашку вместо того, чтобы пользоваться ею исключительно самому? На таком простом примере можно понять, что границы следует устанавливать так, чтобы были все довольны: и вы, и ваш партнер.

«Правильные отношения всегда будут легкими»

Над отношениями нужно работать. Только в этом случае они будут и правильными, и легкими.