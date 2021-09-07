Кишечные газы могут быть признаком хорошего питания и здорового микробиома



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Не секрет, что растительная пища (фрукты, овощи, бобовые, зерновые продукты) не только увеличивает объем стула, но и может способствовать усилению газообразования в кишечнике. Однако вопрос, какую роль в этом играют бактерии кишечника, оставался практические не исследованным.

В новом исследовании испанские ученые сравнили влияние на кишечник средиземноморской диеты (в которой доминирует растительная пища) и западного паттерна питания (с меньшим количеством растительных продуктов, большим количеством мяса, жиров, легкоусвояемых углеводов). Участники исследования – 18 молодых здоровых мужчин – по две недели следовали одной из этих диет с двухнедельным перерывом.

Ученые обнаружили, что при каждой из диет мужчины ходили в туалет примерно одинаковое количество раз. Однако на фоне средиземноморской диеты количество стула было в два раза больше, чем при следовании западной диете: в среднем 200 грамм против 100 грамм в день. Фекалии участники исследования собирали сами и взвешивали на электронных весах.

Растительная пища способствует росту определенных типов бактерий в кишечнике, сообщила New Scientist Розмари Стентон (Rosemary Stanton) из Университета Нового Южного Уэльса. Эти бактерии расщепляют клетчатку, которую содержат растения, чтобы обеспечивать себя пищей. Помимо непереваренной клетчатки и воды, часть массы стула составляют эти бактерии.

Участники исследования фиксировали, сколько раз в день они выпускали кишечные газы, используя карманный счетчик. В среднем они это делали в семь раз больше, когда следовали средиземноморской диете, по сравнению с периодом западной диеты.

Ученые измерили объем выделяющихся газов после пробного приема пищи (тушеной фасоли), используя надувные баллоны, крепящиеся к анальному отверстию участников. На фоне средиземноморской диеты этот объем был почти в два раза больше.

Стентон рассказала, что при растительной диете объем кишечных газов увеличивается за счет водорода, метана и углекислого газа, которые не имеют запаха. Запах появляется, благодаря сероводороду, которые образуется в результате расщепления белков.

Авторы исследования провели анализ фекалий участников исследования. Оказалось, что растительная диета стимулирует развитие бактерий Agathobaculumand anaerostipes и Agathobaculum butyriciproducens. Они относятся к полезным бактериям, потому что вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты, которые поддерживают здоровье кишечника и всего организма. Попадая в кровь, они оказывают защитное действие на сердце, предупреждают развитие сахарного диабета, способствуют нормализации уровня холестерина.

Авторы исследования пришли к выводу, что увеличение выделения газов на фоне растительной диеты – маркер ее пользы. «Наша западная идея о том, что выпускать кишечные газы – признак чего-то плохого, совершенно неправильна. Это признак хорошего питания и здорового кишечника», – прокомментировала исследования Стентон.