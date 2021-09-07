 

Мнение: Взрыв трубопровода в Крыму организовала Украина

07.09.2021, 13:02, Разное
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Взрыв трубопровода в Крыму организовала Украина

Взрыв газопровода в Крыму организовала украинская разведка, сообщила ФСБ.
Ранее в пресс-службе МВД республики рассказали, что неизвестные 23 августа повредили в горной части региона газопровод, который используется для снабжения села Перевальное и войсковой части. Его работу восстановили на следующий день. Накануне суд арестовал четверых подозреваемых.
"Установлено, что диверсия организована территориальным подразделением Главного управления разведки (ГУР) МО Украины в г. Херсоне — так называемой оперативной службой "Таврия" при участии "Меджлиса крымско-татарского народа"*", — отмечается в сообщении.
На прошлой неделе сотрудники ФСБ задержали замглавы "Меджлиса"* Наримана Джелялова, который выступал посредником, а также Асана и Азиза Ахметовых, непосредственно устроивших диверсию.
По указанию одного из руководителей "Меджлиса"* в июне Ахметовы выезжали на Украину, где их обучили взрывному делу. За организацию взрыва им пообещали около 2000 долларов. Акцию планировали приурочить ко дню независимости Украины.

https://ria.ru/20210907/vzryv-1748966782.html – цинк

ФСБ России опубликовало кадры допроса исполнителей взрыва газопровода в Крыму – Асана и Азиза Ахметовых. Они рассказали, как готовили диверсию, какие указания получили от организаторов и как выполнили подрыв.
Ранее в ФСБ заявили, что взрыв был организован украинской разведкой при содействии организации «Меджлис крымско-татарского народа»* («Меджлис»*).
Как рассказал следователям Асан Ахметов, до Херсона, где располагается территориальное подразделение Главного управления разведки (ГУР) МО Украины, он с братом добрался на обычном рейсовом автобусе. На квартире организаторы – некие Сергей и Саид – передали братьям взрывное устройство и рассказали, что с ним нужно делать.
«Мы пошли вдвоем к трубе, я взял нож и выкопал ямку глубиной где-то пятнадцать сантиметров – как раз устройство было на уровне земли… Положив устройство, я рукой присыпал землей (устройство. – Прим. ред.), и мы уехали. После того, как мы уехали, устройство должно было сработать в течение четырех-пяти часов. Позже я был на работе, и часов в двенадцать дня мне позвонил Саид и сказал, что все сработало», – пояснил Ахметов.
Ранее в МВД Крыма сообщили, что 23 августа неизвестные повредили газопровод в горной части региона для снабжения села Перевальное и войсковой части. Работу газопровода восстановили на следующий день, в понедельник, 6 сентября, суд арестовал четырех подозреваемых в подрыве.

https://tvzvezda.ru/news/202197105-ouHnn.html – цинк

Показания задержанного украинского террориста.

То, что Украина занимается на территории РФ диверсионно-террористической деятельностью это понятно.
Хотелось бы увидеть более конкретных реакций на эту деятельность, кроме посадок тех, кого отлавливают.

Источник: Colonel Cassad



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