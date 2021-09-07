 

Британские ученые: загрязнение воздуха повышает риск госпитализации при COVID-19

07.09.2021, 12:56, Разное
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Британские исследователи установили, что загрязнение воздуха способно повышать риск на госпитализацию при заражении COVID-19. Исследование основывалось на статистике инфицирования коронавирусом и его осложнений.
Исследователи обнародовали доклад, сделанный для администрации Большого Лондона. Согласно собранным сотрудниками Имперского колледжа данным, на тяжесть протекания коронавируса влияет состояние окружающей среды. В ходе работы эксперты провели множество замеров и проанализировали показатели, собранные с разных участков в разное время.

Изучение данного вопроса показало прямую связь загрязнённости воздуха и лёгочных инфекционных заболеваний. В их число входит и COVID-19, чем больше времени человек проводит в таких условиях, тем выше у него шансы на заражение. Кроме того, люди тяжелее переносят коронавирус и испытывают больше осложнений после полного выздоровления.

Так, в регионах, где воздух имеет больше вредных примесей, отмечается повышенная заболеваемость, а пациенты здесь чаще нуждаются в стационарном лечении. Такая же ситуация наблюдается и с видами деятельности, люди, вынужденные работать на территории или в помещениях с недостаточной фильтрацией воздуха при наличии выбросов газов, испарений, и т.д., больше других требуют серьезного медицинского вмешательства при попадании в организм SARS-CoV-2.

Источник: lenta.ru



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