Российский подводный беспилотник привел в восторг японцев

Новейший российский подводный беспилотник своей функциональностью привел в восторг японцев. Он не только способен исследовать воды и дно, но и выполнять ряд работ.

В Российской Федерации недавно закончился Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021». В рамках мероприятия отечественные вооруженные силы продемонстрировали новейший подводный беспилотник. Аппарат, название которого не называется, предназначен для использования морских глубин и дна. Как оказалось, особенно впечатлило техническое средство инженеров из Японии.

Издание Yahoo News Japan обнародовало отзывы конструкторов из Страны восходящего солнца. Их восхитили функциональные возможности российского дрона. Эксперты подчёркивают, что аппаратом можно легко управлять вручную, а его вооружение позволит совершать атаки на субмарины вражеских войск. В автоматическом режиме беспилотное судно способно проводить изучение морского дна, а также вести геодезическую съемку. Кроме того, дрон легко справляется с радиоэлектронной борьбой, создавая помехи для электромагнитных волн противника.

При этом его максимальная скорость достигает полутора километра за час. Однако такой показатель объясняется тем, что аппарат предназначен не для скоростных перемещений, а в первую очередь, для исследований под водой. Наибольшая глубина погружения дрона составляет 300 метров, что является хорошим результатом. Кроме изучения территории, как пишет «Ньюинформ», беспилотник способен проводить целый ряд работ, например, он может выкапывать найденные предметы.