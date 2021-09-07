Скандалы: Рейтинг политических толстосумов

От каких партий на выборы идут самые богатые кандидаты

«Новая газета» изучила декларации кандидатов, включенных в федеральные списки, от 14 партий и убедилась, что самые богатые — члены «Единой России»: 357 кандидатов из 395, проходящих по федеральному списку. В целом же четыре парламентские партии находятся вне конкуренции по числу миллионеров, все остальные им существенно проигрывают.

Приводим топ-10 самых богатых кандидатов и тройки лидеров в этой номинации в каждой партии.

Десять кандидатов с самым большим доходом

В рейтинг 10 самых состоятельных кандидатов вошли представители от четырех партий: «Единой России», «Справедливой России», «Новых людей» и «Партия Роста». Лидирует в списке правящая партия. Так, в десятку попали сразу четыре единоросса-миллиардера.

ПЕРВОЕ МЕСТО

Андрей Горохов, доход — 7,5 млрд руб.

В прошлом Горохов — депутат Калининградской областной думы, в прошлом же — и доктор экономических наук (в апреле этого года докторского статуса его лишили), но зато в настоящем — владелец крупной фармкомпании «Инфамед К2». Во многом именно она сделала его столь богатым человеком. Но есть и другие источники доходов: Западный филиал РАНХиГС, АО «Открытие брокер», фармкомпания «Мегаинфарм ГмбХ» и ИП «Горохов А.Ю.».

Задекларировал Горохов также и пять земельных участков, один дом, три квартиры и 13 объектов недвижимости. При этом один земельный участок и одна квартира у самого богатого кандидата находятся в Австрии. Об имуществе депутата в Европе известно давно, но сначала говорить о нем он не хотел. Так, в 2013 году, когда Андрей Горохов боролся за кресло в Калининградской областной думе, в его декларации отсутствовала информация об имуществе в Австрии, а также долях в австрийских компаниях. Позже это все равно выяснилось, и будущий депутат тогда еще Калининградской областной думы пообещал связывать свою жизнь только с Россией.

Можно предположить, что если Андрей Горохов сохранит свой доход, станет депутатом и в его источниках доходов появятся еще и думские зарплаты и привилегии, то он будет одним из самых богатых людей во властных структурах.

ВТОРОЕ МЕСТО

Андрей Ковалев, доход — 6,7 млрд руб.

Андрей Ковалев — кандидат от партии «Справедливая Россия». Декларацию подал, но от участия в выборах недавно отказался — случайно купил акции зарубежной компании Fix Price. В интервью телеканалу «Дождь» (признан иноагентом) заявил, что не подумал о том, что компания не российская. Источников доходов у бывшего кандидата много: ПАО «Банк ВТБ», АО «Компания Арианда-С», первая в России ассоциация поддержки малого бизнеса и среднего бизнеса «Универсум», ООО «Усадьба «Гребнево», Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество», радиостанция «РУ ФМ», ПАО «Сбербанк», ООО «СМОУК», ООО «ИК ПИОНЕР».

Также Андрей Ковалев задекларировал 367 земельных участков, один жилой дом и две квартиры. Отдельно стоит сказать о любви кандидата к мотоциклам — у него их сразу пять. Ну и бонусом — один Rolls Royce.

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Алексей Нечаев, доход — 4,4 млрд руб.

Алексей Нечаев — лидер партии «Новые люди».

Задекларированных источников доходов у него немного: АО «Фаберлик», Банк «ВТБ» и ООО МФК «МЦК». При этом ни земли, ни домов, ни квартир, ни машин, согласно декларации, не имеет.

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Александр Князев, доход — 1,8 млрд руб.

Еще один депутат-миллиардер от «Единой России», Александр Князев, — секретарь Хохольского отделения правящей партии в Воронежской области. Получить такую крупную сумму, согласно декларации, ему помогли Воронежская областная дума, Банк ВТБ, ООО «Центральный рынок».

При этом он еще и глава крестьянского фермерского хозяйства. Александра Князева вообще к фермерству и земле давно тянет — занял пятое место в списке крупнейших в России депутатов-землевладельцев, по версии Forbes.

ПЯТОЕ МЕСТО

Леонид Симановский, доход — 1,5 млрд руб.

Леонид Симановский, действующий депутат от «Единой России», идет на выборы снова от этой партии. Он еще в октябре 2020 года вошел в список богатейших госслужащих страны, по версии Forbes.

Источников доходов, судя по декларации, у него шесть: первый, как и у большинства кандидатов, — Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, потом идут ООО «Левит», Пенсионный фонд России, «ПАО «Прамсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк». Задекларировал два земельных участка, два дома, два Mercedes Benz и два катера.

ШЕСТОЕ МЕСТО

Владимир Гуриев, доход — 1,1 млрд руб.

Также представляет правящую партию. Источников доходов у кандидата — 16.

Имеет 30 земельных участков, три жилых дома, три машины, среди которых Porsche и Merсedes Benz, а также еще 16 объектов недвижимости. При этом всем он еще является президентом футбольного клуба «Алания» из Владикавказа.

СЕДЬМОЕ МЕСТО

Бекхан Агаев, доход — 937 млн руб.

Бекхан Агаев — также кандидат от «Единой России». Заработал почти миллиард благодаря ООО «ЮГ-Нефтепродукт», ПАО «Сбербанк», АО «Альфабанк» и SARENOTI LTD. Семья Агаевых российской политике известна.

Так, отец Бекхана — Вахи Агаев, умерший в сентябре 2020 года, — был депутатом Госдумы от КПРФ и заодно дружил с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Их совместные фотографии есть в открытом доступе. Компания Агаевых «ЮГ-Нефтепродукт» играла не последнюю роль в экспорте нефти из Чечни.

ВОСЬМОЕ МЕСТО

Игорь Солдатов, доход — 579 млн руб.

Кандидат представляет «Партию Роста».

Солдатов, согласно декларации, получает доход от трех ИП: «Кодинцев В.И.», «Русаков С.В.» и «Солдатов И.В.». Кроме того, он задекларировал 10 земельных участков, пять специальных транспортных средств, один грузовик и один Lexus.

ДЕВЯТОЕ МЕСТО

Антон Немкин, доход — 569 млн руб.

Антон Немкин ­— последний член «Единой России», который попал в десятку самых обеспеченных кандидатов.

В декларации указал 14 источников доходов, среди которых есть как ИП, так и АО «Альфа-Банк», ООО «Тверская Усадьба», ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», КБ «Кубань Кредит». Но при этом не задекларировал ни квартир, ни домов. Главное, чем известен миллионер народу, — обещаниями сделать сотовую связь доступной.

ДЕСЯТОЕ МЕСТО

Алексей Зверев, доход — 514 млн руб.

Закрывает десятку самых состоятельных кандидатов бывший депутат городской думы Волгограда Алексей Зверев из «Партии роста».

В источниках доходов указано несколько ИП, а также ПАО «Сбербанк». Имеет всего один земельный участок и четыре квартиры. С 2016 года Алексей Зверев упоминался в СМИ в связи со скандалом вокруг дела о мошенничестве в автостраховании.

Миллионеры партий

Состоятельные кандидаты есть в каждой из 14 партий. Но больше всего миллионеров — в партии «Единая Россия»: 357 кандидатов из 395.

«Единая Россия»

В тройку лидеров среди единороссов-миллионеров, не попавших в общий список самых состоятельных кандидатов, вошли:

Рамзан Кадыров, доход — 381,2 млн руб.

Руслан Магомедов, доход — 348,8 млн руб.

Михаил Богатов, доход — 192,8 млн руб.

Михаил Богатов получил свой доход от Министерства обороны РФ, ПАО «Сбербанк», ИП «Богатов М.А.» и ИП «Богатов А.С.». Кандидат также задекларировал четыре земельных участка, один жилой дом, квартиру и 36 автомобилей и прицепов.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, кроме источников доходов, которые связаны с управлением регионом, задекларировал еще два земельных участка и одну квартиру.

Руслан Магомедов в строке «Источники доходов» указал ООО «Экология», ПАО «Банк ВТБ», собственное ИП, аппарат государственного совета Республики Коми, ПАО «Сбербанк». Земельных участка у кандидата четыре, плюс одна квартира, автомобиль Porsche и еще 25 иных объектов недвижимости.

Кроме «Единой России», еще три партии отличаются большим числом кандидатов-миллионеров: «Справедливая Россия», «ЛДПР» и «КПРФ».

«Справедливая Россия»

В «Справедливой России» миллионный доход указали 190 кандидатов. Тройку лидеров в партии составили:

Александр Бабаков, доход — 484 млн руб.

Альмир Михеев, доход 259 — млн руб.

Андрей Павлов, доход — 171,8 млн руб.

Александр Бабаков в Госдуме был уже не раз: в четвертом, пятом и шестом созыве. За это время успел выйти из партии «Справедливая Россия» и вернуться. Сейчас он сенатор от Тамбовской области. Источников дохода — три: ПАО «Сбербанк», Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания РФ и АО «СГ-транс». В личном распоряжении имеет два земельных участка и две квартиры.

Занявший второе место в «Справедливой России» Альмир Михеев, возглавляющий отделение партии в Татарстане, деньги получает от 12 разных источников, среди которых Аппарат Государственного Совета Республики Татарстан. Кандидат задекларировал также шесть земельных участков и продемонстрировал любовь к мотоциклам, катерам и снегоходам.

Что касается последнего — Андрея Павлова, то ему доход принесли ООО «Дом Одежды», ООО «Томас Мюнц РУС» и собственное ИП.

КПРФ

Следующая по количеству миллионеров партия — КПРФ. Миллионный доход в ней указали 212 человек. Самые богатые:

Владимир Болоцкий, доход — 279 млн руб.

Роман Лябихов, доход — 98 млн руб.

Иван Бабич, доход — 59 млн руб.

Владимир Болоцкий в источниках указал Аппарат Госдумы и несколько банков: ВТБ, «Финансовая корпорация Открытие», «ЮниКредитБанк» и Сбербанк. При этом представитель партии КПРФ, которая отличается своим патриотизмом, задекларировал землю в Великобритании.

Роман Лябихов свой доход получил от 13 разных источников. Среди них так же, как и у его более богатого коллеги, есть ПАО «Сбербанк», ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Банк «ФК Открытие». Кандидат задекларировал семь земельных участков.

Иван Бабич получает средства от ООО «Мобильные технологии», банка ВТБ и «Альфа-Банка». При этом ни одной квартиры или земельного участка у кандидата официально нет.

ЛДПР

В партии ЛДПР — 127 миллионеров. Больше всего заработали:

Сергей Жигарев — 294,8 млн руб.

Борис Пайкин — 70 млн руб.

Владимир Кошелев — 66 млн руб.

При этом Сергей Жигарев и Владимир Кошелев за 2020 год отличились не только большим доходом. Первый судился с «Радио Свобода» (признано иноагентом), а второй — с УФАС. Жигарев подал в суд за материал «Радио Свобода» о якобы имевшей место связи с фотомоделью и будто бы имеющей место быть поддержке коррупции в городе Щербинка. Он выиграл, а материалы СМИ потребовал удалить. Что же касается источников доходов кандидата, то их ему принесли Аппарат Госдумы Федерального Собрания РФ, ПАО «Банк ВТБ» и ПАО «Сбербанк».

Его коллега по партии Борис Пайкин скандалами в прессе не отличился, да и заработал меньше — 70 млн рублей. Первый источник дохода — также Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания РФ.

Последнее место в тройке ЛДПР закрепилось за Владимиром Кошелевым. Свои миллионы он получил от компании АО «СЗ «Кошелев — Проект Самара» и Самарской Губернской Думы. Но с компанией у депутата сейчас немало трудностей: в 2019 году УФАС заинтересовалась контрактом корпорации на строительство садов и школ в Волжском районе Самары.

Следующие партии, которые близки друг другу по количеству миллионеров, стремящихся занять кресло депутата, — Партия пенсионеров и «Партия Роста».

«Партия Роста»

В «Партии Роста» доход с шестью нулями задекларировали 111 человек.

В тройку лидеров вошли:

Игорь Малыхин, доход — 109,5 млн руб.

Борис Титов, доход — 77 млн руб.

Виктор Звагельский, доход — 38,2 млн руб.

Доходы к Игорю Малыхину пришли от ПАО «Нефтяная компания Роснефть», ООО «НПФ «Модуль», ООО «СК «Навигатор» и собственного ИП. Две компании Малыхина — «Модуль» и «Навигатор» — специализируются на оборудовании для добычи нефти.

Борис Титов — уполномоченный по защите прав предпринимателей. В источниках доходов он указал ЗАО «Абрау-Дюрсо», ПАО «Сбербанк», ПАО «Росбанк», МГИМО и Управление делами президента РФ.

Виктор Звагельский, назначенный исполнительным сопредседателем Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции», получил доход от ООО «ДМИС», ООО «ТД ДМС», ООО «Мэйджор Кар Плюс», Пенсионный фонд РФ, ИП Калинина Н.Ю.

Партия пенсионеров

В Партии пенсионеров миллионеров чуть меньше — 103 человека. Своим доходом там отличились:

Игорь Сычков — 88,4 млн руб.

Владимир Таскаев — 34,8 млн руб.

Юрий Мирзоев — 33 млн руб.

Несмотря на большие доходы, Игорь Сачков указал только один их источник — ООО «Спецпроект». Сачков, согласно декларации, живет, можно даже сказать, скромно: имеет одну квартиру и одну машину — правда, Lexus.

Владимиру Таскаеву, в прошлом члену партии ЛДПР, миллионы принесли собственное ИП и ПАО «Банк ВТБ». В декларации он указал два земельных участка, два жилых дома и одну машину.

Третий миллионер партии — Юрий Мирзоев — получает деньги от шести источников: банка ВТБ, «Национальной юридической компании Митра», Сбербанка, ООО «Восход Фудс» и медиагруппы «Актион-МЦФЭР». Имеет две квартиры.

В партии «Яблоко» и «Новые люди» миллионеров не так много, как в Партии пенсионеров. Всего 70 и 73 соответственно.

«Яблоко»

Лидерами в «Яблоке» стали:

Игорь Плешков, доход — 58 млн руб.

Владимир Дорохов, доход — 43 млн руб.

Олег Мандрыкин, доход — 26 млн руб.

Игорь Плешков — калининградский бизнесмен. Источников дохода у кандидата — 16, а также у него задекларировано 10 земельных участков, два жилых дома и одна квартира в Германии, но в совместной собственности.

Владимир Дорохов заработал на двух источниках: АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» и «Тульское региональное отделение политической партии «РОДП «Яблоко». При этом никакого имущества кандидат не задекларировал.

Последний в тройке — Олег Мандрыкин — указал в декларации пять источников доходов, четыре земельных участка, две квартиры и две машины.

«Новые люди»

В партии «Новые люди» лидеры по доходам заработали немного больше, чем в партии «Яблоко».

Амир Хамитов — 195 млн руб.

Андрей Теряев — 35 млн руб.

Александр Яров — 22,5 млн руб.

В собственности у Амира Хамитова — четыре земельных участка, две машины и три мотоцикла. Источников дохода всего три: ООО «Управляющая компания НКС», ООО НКО «Мобильная карта», АО «Альфа-Банк».

Андрей Теряев задекларировал пять источников: «НИЦ иммунологии и аллергологии», ООО «Болитон», ПАО «Сбербанк» и Институт органической химии Н.Д. Зелинского.

Закрывает тройку лидеров Александр Яров. Источников у кандидата — девять, среди них — ПАО «Банк ВТБ». Имеет три земельных участка, дом и три квартиры, одна из которых — в Черногории.

После «Яблока» и «Новых людей» по количеству кандидатов, получающих на свои счета миллионы, идут партии «Зеленые», «Родина» и «Гражданская платформа». В них 62, 52 и 45 миллионеров соответственно.

«Зеленые»

В партии «Зеленые» на первом месте по доходам:

Шамалев Андрей — 35 млн руб.

Наталья Алтыникова — 31 млн руб.

Сергей Багликов — 28 млн руб.

Единственный источник доходов Шмалева — собственное ИП. При этом, несмотря на миллионный заработок, в декларации не содержатся сведений, например, о квартире.

Наталья Алтыникова получила доходы от ФГБНУ «ИРСО РАО», Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Просвещение-Столица» и АНО РЦПНСП «Инициатива». Алтыникова имеет земельный участок и три квартиры.

У Сергея Багликова только один источник доходов — собственное ИП. При этом у кандидата семь земельных участков, четыре дома и четыре квартиры.

«Родина»

Топ в партии «Родина» открывают:

Игорь Борисов, доход — 92 млн руб.

Виталий Прохоров, доход — 54 млн руб.

Олег Пахалков, доход — 50 млн руб.

Источники Борисова: ООО «Строительная компания СТМ-141», которой он владеет, «Тинькофф Банк» и компания БКС. Кандидат также задекларировал два земельных участка и два дома.

Виталий Прохоров получил доход от ИП «Прохоров В.С.».

Источники же закрывающего тройку в «Партии Роста» Олега Пахалкова — ООО «Хозяйство», ИП «Пахалков О.В.» и ПАО «Сбербанк».

«Гражданская платформа»

В партии «Гражданская платформа» самыми богатыми стали:

Виктор Стаценко, доход — 29 млн руб.

Александр Габитов, доход — 20,9 млн руб.

Рифат Шайхутлинов, доход — 18,8 млн руб.

Источники Стаценко — ПАО «Сбербанк России» и Пенсионный фонд РФ. В собственности у кандидата — 11 земельных участков, один жилой дом и шесть квартир.

Его коллега по партии Александр Габитов задекларировал 21 квартиру. В источниках доходов указал ООО «Издательство «Питер», Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» и Михайловскую военную артиллерийскую академию.

Третий член «Гражданской платформы», Рифат Шайхутлинов, который уже работает в Госдуме, получает доходы от аппарата Госдумы, ПАО «Сбербанк» и ООО «Универсальная финансовая система».

Партиями с самым небольшим количеством богатых кандидатов стали «Зеленая Альтернатива», Партия свободы и справедливости и Партия «Коммунисты России».

«Свобода и справедливость»

В «Свободе и справедливости» всего 34 кандидата задекларировали миллионный доход. На верхушке списка:

Дмитрий Моисеев, доход — 62 млн руб.

Герман Клименко, доход — 15 млн руб.

Максим Шингаркин, доход — 10 млн руб.

Дмитрий Моисеев получил свои миллионы от «Тинькофф Банк», Законодательного собрания Тверской области и ООО «Объединение Агрегейт».

Герман Клименко, некогда бывший советником Владимира Путина по вопросам развития интернета, указал всего два источника доходов — собственное ИП и ООО «ЗДьюс».

Занявший третье место Максим Шигаркин получил свои 10 млн рублей от ПАО «Сбербанк» и собственного ИП. Из имущества в декларации указан автомобиль.

Но несмотря на наличие миллионеров в партии, «Свободу и справедливость» можно считать совсем небогатой: больше половины кандидатов указали в декларации нулевой доход.

«Коммунисты России»

В партии «Коммунисты России» миллионный доход указал 31 кандидат.

Первые в списке:

Сергей Воробьев, доход — 30 млн руб.

Максим Сурайкин, доход — 7 млн руб.

Андрей Литвинов, доход — 5,8 млн руб.

У Сергея Воробьева в декларации — восемь источников доходов, а также один земельный участок, две квартиры и один дом.

Его коллега Максим Сурайкин, председатель партии «Коммунисты России» и депутат Заксобрания Ульяновской области, указал в декларации также восемь источников доходов. Несколько лет назад Сурайкин был депутатом КПРФ. В 2018 году он также боролся за должность на президентских выборах и по итогам голосования занял седьмое место.

Андрей Литвинов — летчик Аэрофлота — принимает участие в выборах впервые. В интервью «Новой газете» он сказал, что сам попросил поддержки у партии. Источников доходов у кандидата два: Пенсионный фонд РФ и ПАО «Аэрофлот».

«Зеленая Альтернатива»

На последнем месте — партия «Зеленая Альтернатива». В ней всего 20 кандидатов-миллионеров. Тройку лидеров там составили:

Олег Загуменников, доход — 35,7 млн руб.

Виктория Дайнеко, доход — 12,9 млн руб.

Диана Омарова, доход — 9,2 млн руб.

Большим количеством домов или имущества самые богатые кандидаты от этой партии не отличаются. Так, у Олега Загуменникова всего два источника доходов: ООО «ЖЗ-Транс» и ООО «САС Автоматика», также в его декларации фигурируют два земельных участка, две квартиры и одна машина.

Виктория Дайнеко не задекларировала никакого имущества. Зато у нее есть пять источников доходов: собственное ИП, Пенсионный Фонд РФ, ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк» и ИП «Ковалева Л.С.».

Диана Омарова получила свой доход от Пенсионного фонда РФ, собственного ИП, ПАО «Сбербанк», а также «Тинькофф Банка».

Анастасия Калугина