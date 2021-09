Скандалы: На «Юг Сибири» банкирам денег не жалко

Экс-владельцам Промсвязьбанка братьям Ананьевым в одном деле объединили 15 эпизодов

“Ъ” стали известны подробности большого расследования, недавно начатого московской полицией в отношении экс-владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Оно насчитывает 15 преступных эпизодов. По версии следствия, банкиры занимались хищением средств ПСБ путем выдачи невозвратных кредитов различным фирмам под видом реализации инвестиционных проектов в Подмосковье, покупки акций производителя подсолнечного масла «Юг Сибири», оформления аккредитивов и т. п. Ущерб по делу пока оценивается в сумму около 15 млрд руб.

«Большое» дело против Алексея и Дмитрия Ананьевых, по данным “Ъ”, появилось 9 августа, когда ГСУ ГУ МВД по Москве объединило в нем полтора десятка эпизодов предполагаемых хищений средств Промсвязьбанка. В расследовании участвуют 17 следователей — почти весь состав так называемого банковского отдела ГСУ. При этом основной объем работы лег на плечи следователя Ильи Аладинского, который и возбудил 12 октября 2020 года дело по первому эпизоду хищений. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пока в нем два обвиняемых — братья Ананьевы.

Ущерб оценивается следствием в 15 млрд руб.

Отметим, что все дела по отдельным эпизодам возбуждались по обращениям службы безопасности ПСБ, причем заявители, по данным “Ъ”, неизменно подчеркивали, что Промсвязьбанк является уполномоченным банком по сопровождению гособоронзаказа и что деятельности ПСБ придается «важное государственное значение».

Как говорится в материалах объединенного дела, масштабные хищения в ПСБ продолжались с февраля 2013 по ноябрь 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых.

В криминальной схеме, по данным следствия, были задействованы 15 компаний, в подавляющем большинстве офшорных, которым были выданы невозвратные кредиты через кипрский филиал банка «Промсвязьбанк-Кипр».

В деле упоминается лишь одна российская фирма — девелоперская «РПХ-строй». Вывод денег, по мнению следствия, состоял в том, что, получив средства от банка, фирмы-заемщики перекидывали их на счета компаний, связанных с братьями Ананьевыми.

Первым по времени стоит эпизод хищения через кипрскую Vasalis Trade Finace. Фирме в феврале 2013 года была открыта в банке кредитная линия под некий инвестиционный проект в Лотошинском районе Подмосковья. Кипрский филиал ПСБ перечислил на счета заемщика 777 млн руб. В качестве залога выступали земельные участки возле деревни Ушаковское. Проект не был реализован, деньги в банк не вернулись, а залог оказался минимум в десять раз дешевле кредита. Бенефициарами компании-заемщика, по данным “Ъ”, следствие считает Дмитрия Ананьева и его жену. В марте того же года компания Dalemer Management Ltd заключила генсоглашение с ПСБ об оказании услуг по открытию документарных непокрытых аккредитивов. Сначала в договоре речь шла о $40 млн, затем благодаря допсоглашениям сумма возросла еще на $1,9 млн. По договорам Dalemer должен был закупать соевые бобы, мясные продукты и полуфабрикаты у швейцарского подразделения известной компании Саrgill, а банк — брать на себя риски своего контрагента в его сделках, получая за это комиссионные. ПСБ выполнял эти условия, участвуя в сделках с китайским Оversea Chinese Banking, норвежским Skandinavska Enskilda banken Оslo, голландским КBC Bank NV. Однако процентов от своего клиента на сумму 2,6 млрд руб. он так и не получил. А из изъятых банковских документов так и не удалось выяснить, что именно и куда поставляла Dalemer. Скажем, в графе «Порт отгрузки» значилось «Европейский порт».

Еще одной кипрской компании Wamarco Engineering Ltd в мае 2013 года через кипрский филиал ПСБ было выдано €5,2 млн. Деньги предназначались на текущую деятельность компании, однако после выдачи кредита, как установило следствие, под видом оплаты некоего соглашения о совместной деятельности эти средства были перечислены на счета офшорной Debard Masters LLP. Кредит так и не был погашен. По похожей схеме, считает следствие, деньги похищались через Теchnoserv Distribution Ltd, которой банк выдал 1 млрд руб., Petagnar Еnterprise Ltd, получившей 550 млн руб., Olerena Trading Ltd, Соrponto Ltd, Tousieng Holding Ltd и др. Отметим, что, по материалам дела, ущерб от операций с еще одной фирмой Аtna Capital Management составляет 4,2 млрд руб. Как установило следствие, получив от ПСБ деньги, компания-заемщик тут же перечислила их на счет брокерской фирмы Fintailor Investment Ltd, открытый в Росбанке. На этот же счет ушли и 425,6 млн руб., выданные Satiniana Development. Брокерская компания, по данным следствия, также была подконтрольна братьям Ананьевым.

Интересно, что фирме Emeraldsun Holding, которая, по материалам дела, была задействована в хищении 500 млн руб., в 2017 году деньги были выданы под предлогом покупки 25,01% акций крупного российского производителя бутилированного подсолнечного масла «Юг Сибири».

Акции принадлежали зарегистрированной на Виргинских островах компании Marbale Universal, которая также, по данным следствия, была аффилированной с братьями Ананьевыми. По материалам дела, акции «Юга Сибири» фигуранты оставили себе, а полученный на их покупку кредит перестал обслуживаться. «Юг Сибири» два года назад был признан банкротом.

Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Алексея Ананьева, не стал комментировать ход расследования. Он лишь отметил, что его доверитель вину не признает и «настаивает на своей непричастности к любым хищениям из Промсвязьбанка». Получить оперативно комментарии от представителей Дмитрия Ананьева не удалось.

Владислав Трифонов