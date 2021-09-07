 

Историк: США позволили ряду японцев избежать наказания за преступления во время Второй мировой войны

07.09.2021, 12:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«США действительно предоставили убежище некоторым японским военным преступникам в обмен на разработки в области бактериологического оружия», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Константин Могилевский. Ранее в понедельник стартовал международный форум, посвященный Хабаровскому процессу 1949 года.

«Американцы, как в случае с инженерами и научными работниками нацистской Германии, во время Второй мировой войны смогли договориться с японцами о передаче разработок в области бактериологического оружия», – отметил председатель правления Российского исторического общества, директор фонда «Истории Отечества» Константин Могилевский. В обмен на это, по его предположению, «США предоставили некоторым японцам убежище, позволив им таким образом избежать наказания за преступления против человечества».

По словам собеседника, «американцы не только палец о палец не ударили, чтобы наказать военных преступников, но и игнорировали многочисленные обращения советских властей». «На форуме были представлены многочисленные документы, свидетельствующие о том, что российское посольство по поручению МИД неоднократно обращалось в Госдеп США с запросами о привлечении к ответственности конкретных лиц Квантунской армии Японии. Но в ответ была тишина», – отметил эксперт.

Могилевский подчеркнул, что важность проведения международного научно-практического форума по Хабаровскому процессу 1949 года заключается не в том, чтобы задним числом предъявить какие-то обвинения Японии, а в том, чтобы сохранить память о тех неприемлемых преступлениях, которые совершали члены Кванунтской армии против китайских и советских граждан. «Цель этого – не допустить повторения ужасающих страниц истории», – добавил он.

Также эксперт указал на международное значение данного форума. «Важно, чтобы результаты проведенных исследований, представленных на форуме, вышли далеко за пределы России», – отметил Могилевский. Он отметил, что речь идет о сохранении исторической памяти и воспитания молодежи, потому что «важно понимать, какой беды удалось избежать на Дальнем Востоке, когда Красная армия в соответствии со своими обязательствами перед союзниками завершила войну против Японии, не оставив шанса на продолжение разработок бактериологического оружия и его применения против человечества».

В понедельник в Хабаровске начал свою работу международный научно-практический форум «Хабаровский процесс: исторические уроки и современные вызовы», который продлится два дня. Форум посвящен сохранению исторической правды о Дальневосточной победе Красной армии во Второй мировой войне. Мероприятие также приурочено к 75-летию Токийского процесса.

Начальник управления по общественным проектам администрации президента РФ Сергей Новиков зачитал на форуме приветствие главы государства Владимира Путина участникам и гостям. В приветствии говорится о том, что на Хабаровском процессе над японскими военными преступниками 1949 года, как и на Нюрнбергском и Токийском, вынесли «правовой, моральный и нравственный приговор» тем, кто развязал Вторую мировую войну.

Также глава МИД Сергей Лавров в видеообращении к участникам форума заявил, что важно, чтобы нынешнее и будущие поколения помнили о зверствах японских милитаристов в годы Второй мировой войны.

Ранее ФСБ России рассекретила ряд документов, относящихся к организации Хабаровского процесса 1949 года над японскими военными преступниками, ответственными за разработку бактериологического оружия, его испытаниях на живых людях, в том числе на советских гражданах, и подготовку к его применению в ходе планировавшейся Японией войны против СССР.

Микробиолог Михаил Супотницкий рассказал газете ВЗГЛЯД, как Хабаровский процесс доказал вину готовивших биологическое нападение на СССР японцев.



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