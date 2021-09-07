На Украине предупредили об угрозе коллапса энергосистемы

Повышение тарифов на услуги ЖКХ может привести к развалу энергетической системы Украины, сообщил ряд депутатов Верховной рады.

«Планируемое повышение тарифов в ЖКХ приведет к развалу энергетической системы страны и сферы финансов, сделает неплатежеспособным большинство населения», – цитирует ТАСС лидера фракции «Батькивщина» Юлию Тимошенко.

По ее словам, одна из главных проблем на Украине – это повышение в полтора-два раза тарифов на тепло, горячую воду, газ. «Это значит, что 80% семей будут неплатежеспособными, это влечет развал энергетической системы, финансов нашей страны», – сказала Тимошенко.

Она призвала депутатов объединиться вокруг подготовленного «Батькивщиной» законопроекта, предлагающего «отдать людям» добываемый на Украине газ и одобрить зарегистрированный сегодня законопроект, в соответствии с которым часть средств, полученных от МВФ, должна быть направлена на субсидии.

«Мы предлагаем немедленно принять закон, потому что после начала отопительного сезона в стране будет коллапс и в каждой семье будет коллапс», – сказала Тимошенко.

Тем временем группа «За будущее» призвала обязать правительство внести в течение двух месяцев программу энергосбережения.

«Мы должны понимать, что делать и как «латать дыры» во время отопительного сезона, как будут использоваться средства», – сказал сопредседатель группы Виктор Бондарь.

По его словам, кабинет министров должен предусмотреть инвестирование на энергосбережение и модернизацию объектов энергетической инфраструктуры, что позволит сократить до 30% использование газа и электроэнергии.

Ранее депутат Верховной рады, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что цены на услуги ЖКХ на Украине в отопительный сезон вырастут на 70%.

Напомним, с ноября 2020 года на Украине повысили цену на газ для населения на 35%, а с 1 января 2021 года правительство Украины отменило льготный тариф на электроэнергию для населения. В связи с этим в различных регионах Украины прошли протестные акции с требованием снизить тарифы. На этом фоне сообщалось, что проведение досрочных выборов президента Украины считают необходимыми более 45% жителей республики.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина идет к тарифному майдану.