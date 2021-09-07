 

Виктор Янукович отказался приютить Альфу Конде в своём ростовском доме из расистских соображений

07.09.2021, 12:51, Разное
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МИД России, который в понедельник, 6 сентября, потребовал немедленно освободить экс-президента Гвинеи, рассчитывал поселить его в том же доме, что и Виктора Януковича. Однако свергнутый президент Украины внезапно воспротивился этому решению.

Альфа Конде потерял кресло президента в результате военного переворота, произошедшего на прошлой неделе. Сейчас его удерживает под арестом группа военных во главе с бывшим офицером Иностранного легиона Франции, полковником Мамади Думбуя. Виктор Янукович более семи лет живёт в отдельном доме в Ростовской области и, несмотря на то, что его коммунальные счета оплачивает российский бюджет, категорически отказывается потесниться.

«Почему я должен пускать в свой дом какого-то негра? Мне что, всю Африку сюда пустить? В отличие от меня, он нелегитимный президент. Его уже давно на этом посту быть не должно, он Конституцию страны менял, чтобы усидеть. И что, мне с ним жить? Нет уж, дудки! Я президент законный, а этот чёрный – вообще непонятно кто!» – возмущается Янукович.

В Ростов к Януковичу вылетел специальный представитель МИД. Его задача – урезонить Виктора Фёдоровича и объяснить, что его заявления недопустимы – они слишком похожи на расизм. Впрочем, в правительстве России уверены, что дело вовсе не в расизме, а в нежелании экс-президента Украины делиться жилплощадью.

Несмотря на требования российской стороны, гвинейские путчисты не собираются освобождать Конде из-под ареста. Поэтому жилищу Януковича пока ничто не угрожает.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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