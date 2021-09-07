Мнение: Быков

Красноярский «авторитетный бизнесмен» Быков получил от суда 13 лет лишения свободы по делу об организации двойного убийства в 1994 году. Был ли он на самом деле причастен или нет — вопрос, который к реальной причине посадки, скорее всего, не относится вообще.

Современная власть в России сформирована людьми, которые не просто выжили в «проклятые девяностые», а были непосредственными деятелями этого периода, его основными участниками. Нюанс в том, что мест во власти всегда меньше, а потому ее захватили наиболее «достойные» представители того времени, чьи качества — в первую очередь моральные — были полностью свободны от такой химеры, как совесть. Кстати, следование заветам Гитлера, который именно от этой химеры своим приказом освободил личный состав перед агрессией в СССР, помогает нынешним правителям России в трансформации режима в чисто фашистский.

Понятно, что часть деятелей девяностых годов во власть не попала, но пыталась на нее влиять. Когда страна была еще достаточно богата, разворовывать было что, у более удачливых (которые сегодня при должностях и кабинетах) критических претензий к коллегам было немного — разве что когда те заходили на чужие делянки. Однако теперь на улице кризис, и не просто кризис, а идущий полным ходом коллапс. Начинается отстрел всех тех, кто даже потенциально может сменить нынешнюю камарилью в случае каких-то непредвиденных событий.

Выстроенная криминальная вертикаль в России базируется на том, что любая попытка создать хоть сколько-нибудь организованную силу не просто пресекается, а буквально ликвидируется на корню. Неорганизованные бунты и мятежи мало пугают — пример Донбасского восстания 14 года показал, что стихийная организация происходит небыстро, всегда есть достаточно продолжительный период, в течение которого зародыши оргструктур такой стихийной организации можно задавить. Если вспомнить события 14-15 годов на Донбассе, то стихийно созданные структуры восстания были подавлены вначале интервенцией российских войск в августе, а затем точечным истреблением лидеров, благо обстановка позволяла обойтись без утомительных процедур.

В России до недавнего времени режим относительно спокойно воспринимал лишь две организованные силы — региональные элиты и организованную преступность. Частично потому, что деятели путинского режима сами вышли из этих страт, частично потому, что именно оттуда и черпался кадровый резерв. Однако кризис, а теперь и идущий полным ходом коллапс ставит перед режимом принципиально иную задачу: он не может позволить себе существование вообще хоть каких-то, пусть и близкородственных организационных структур, способных на перехват управления.

Поэтому общий террор имеет и узкоспециализированную направленность — он бьет по региональным элитам, прямо не входящим в структуры управления, и по региональной оргпреступности (хотя по правде говоря, это одна и та же социальная группа, различия между ними если и есть, то сугубо семантические). К борьбе с преступностью это, понятно, ни малейшего отношения не имеет. Это борьба за власть, борьба с потенциальными конкурентами в условиях нарастающего катастрофического развития событий.

Быков в данном случае попал под раздачу в первую очередь потому, что всегда обладал достаточно активной и именно политической активностью, причем строго на региональном уровне. Ключевой угрозой коллапса системы является регионализация — и именно по потенциальным лидерам будущей регионализации система в рамках ее логики просто обязана проходиться особо частым бреднем.

В этом смысле Фургал и Быков, как возможные лидеры своих регионов, стали представлять для системы нешуточную опасность. Реакция не замедлила последовать. Сами по себе обвинения не играют никакой роли — думаю, что вся без исключения высшая знать имеет соответствующие скелеты в своих шкафах, и в изрядных количествах. По-иному к власти прорваться в тех условиях было совершенно невозможно.

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