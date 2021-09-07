Идите в бизнес! – Личное мнение

В преддверии Первого сентября задала наивный вопрос. Спросила, какие букеты сейчас в моде, что за цветы сейчас дарят учителям.

В ответ внезапно полились нечистоты:



Фото: Соцсети

Шта, букеты? Да это взятка! Да за что это ей дарить цветы?! Пусть сначала детей мне выучит! Покажет, вообще достойна она букета? Не нравится отношение? Не устраивает зарплата?!

Да пусть валит!

Сказать, что я обалдела? Да я просто в осадок выпала.

А с другой стороны, чего ожидать ещё от поколения родителей, которых воспитали под вопли с публичного лобка Дома 2?

Их поддерживает и пропаганда — денег нет? Ну, вы держитесь. А если денег хочется, идите в бизнес.

При этом у нас такой инвестиционный климат, что 9 из 10 новых бизнесов в первый же год идёт ко дну.

Да и знания/представления о бизнесе у населения на нуле. Оттого и невозможно придумать, сделать и успешно развивать своё дело.

Единственный, на мой взгляд, адекватный способ запустить своё дело сейчас — взять хорошую франшизу. Именно благодаря франчайзингу в нашей стране в своё время расплодились Domino’s Pizza, Subway, Dunkin’ Donuts и подобные сети.

Есть дело. Оно работает. Приносит доход много лет. Все бизнес-процессы опробованы, продуманы и обкатаны. Не нужно изобретать велосипед и ошибаться — бери готовое дело, работай точно также и зарабатывай.

Имея 1-3 миллиона рублей можно в своём маленьком городке открыть, скажем, франшизу современной медицинской лаборатории — единственной на весь город. У вас просто не будет конкурентов. А все затраты окупятся уже через полгода, если не раньше!

А окупятся ли вообще вложения в свой (25-й по счету в вашем городе) салон красоты или десятую по счёту аптеку? И когда и сколько этот ваш бизнес принесет прибыли? И принесет ли вообще — при такой-то конкуренции?

По статистике из предприятий, открытых по готовой франшизе, спустя 5 лет в «живых» остаются 85% — девять из десяти. А из обычных небольших бизнесов через 5 лет «тонет» процентов 70%. Вот и считайте сами, что выгоднее и менее рискованно.

Почему с франшизами такая ситуация? Покупая франшизу вы «арендуете» не только товарный знак, но и рецепт запуска готового бизнеса.

В случае работы по франшизе вы сами, по сути, становитесь частью крупной сети с огромными ресурсами и получаете возможность запустить бизнес по готовому чек-листу. Запустить предсказуемо эффективно и без дополнительных рисков — с помощью опытного франчайзера по уже готовой бизнес-модели с проверенными технологиями ведения дела, с готовой IT-инфраструктурой, базой поставщиков и подрядчиков, рекламными материалами и пошаговым руководством управления компанией.

А ещё и с лояльной аудиторией, рекламой и приятными закупочными цены.

Вопрос только в том, где взять хорошую франшизу, как именно её выбрать? Как не нарваться на любителя лёгких денег, который наскоро сляпал левую бизнес-модель, упаковал её в красивый «фантик» и втюхивает всем подряд — лишь бы бабок собрать.

Если вы хотите приобрести или, наоборот, предложить-продать франшизу с минимальными рисками, то нужно обратиться к лучшим специалистам. В России есть даже конкретный человек, который стоял у истоков франчайзинга в нашей стране. Зовут её Екатерина Сойак.

Последние 18 лет она — эксперт № 1 в России по теме франшиз. И главный драйвер темы франчайзинга в нашей стране. Причём, признанный не только внутри страны, но и на международном уровне.

Екатерина первой начала популяризировать тему франчайзинга в России. За свои заслуги Сойак даже получила неофициальное прозвище среди коллег по рынку и партнеров — «Королева франшиз».

Екатерина Сойак и её команда стали продвигать саму идею франчайзинга в массы, когда в России про него почти ничего не знали. Именно Сойак в 2003 году запустила первую и самую большую на сегодня на всем постсоветском пространстве площадку для франчайзеров и франчайзи — выставку франшиз BUYBRAND.

А уже через четыре года выставка BUYBRAND входила в ТОП-5 мировых выставок франшиз.

За 18 лет существования BUYBRAND в ней приняли участие 2’820 брендов и свыше 160’000 человек более чем из 50 стран. Благодаря выставке в России и за её пределами открылось свыше 18’000 новых предприятий и создано около 150’000 рабочих мест!

На выставке в разные годы предлагали свои франшизы такие бренды как Domino’s Pizza, Dunkin Donuts, Персона, Шоколадница, Subway, Tamaris и другие.

Екатерина Сойак одна из тех, кто развивает малый бизнес в масштабах страны. Действиями, а не рассуждениями!

Сегодня BUYBRAND — самая эффективная площадка для развития франчайзинга в России. Всего за три дня на выставке можно ознакомиться с парой сотен франшиз (от стартапов до крупнейших, вроде «Инвитро»).

На выставке не бывает зевак и случайных людей. Среди 4–6 тысяч посетителей 80% — действительно заинтересованные потенциальные франчайзи, франчайзеры, инвесторы и поставщики. Если есть цель грамотно и безопасно подобрать франшизу и стартовать в бизнесе — лучше места, чем BUYBRAND Expo не найти.

Если вы пока плохо ориентируетесь в теме франчайзинга, но очень хотите нащупать прибыльную для своего региона тему при первоначальных вложениях, скажем, в 1 миллион, то однозначно стоит посетить Форум «Франчайзинг в России: секреты построения успешной сети». Форум для франчайзи и франчайзеров работает в рамках каждой выставки BUYBRAND.

А ещё можно воспользоваться консалтингом — в этом случае вы гарантированно не нарветесь на мошенников и получите возможность стартовать в бизнесе с минимальными рисками.

«Королева франшиз» Екатерина Сойак и её команда подберут правильных франчайзеров, подходящие для вашего региона франшизы и проверят всё от и до.

Очередная международная выставка франшиз BUYBRAND пройдет 22–24 сентября 2021 года в «Экспоцентре» на Краснопресненской.

На выставке будет представлено несколько сотен брендов, предлагающих свои франшизы в области медицины, образования, моды и красоты, общественного питания, торговли и так далее.

И ещё не поздно пополнить их список или стать посетителем. И наконец-то начать свой бизнес или вывести имеющийся на новый уровень.

Зарегистрироваться можно на сайте выставки. Цены на билеты для посетителей на выставку — 950 рублей, на форум 15’000 до 30’000 рублей.

Ну, или можно ничего не делать и терпеть отношение к себе и своей профессии за копеечную зарплату. Тут уж каждый делает свой выбор.

Как относятся к вашей профессии? Довольны?

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