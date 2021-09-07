Трухин о ДТП с его участием: Я не был пьян

“Любые данные, связанные с этим ДТП, я оглашать не имею права. Все, что мне говорил следователь на месте, сотрудники правоохранительных органов, я все выполнял, все делал. Делал это в присутствии свидетелей, понятых. Все данные отражены в первоначальном протоколе. На сегодня продолжаются следственные действия. Я не был пьян. Я могу вам точно сказать, что я не виноват”, – сказал Трухин.

Он отметил, что не просил журналистов удалять новости об аварии.

“Я не ставил по поводу себя никакой информации ни за деньги, ни без денег. Единственное новостное агентство, которое действительно ко мне обратилось, дозвонилось и я дал комментарий, – это “Интерфакс”. Больше я не давал ни комментариев, ни новостей. И соответственно ни я, ни мои помощники, ни люди, мне известные, не заказывали и не снимали новостей”, – сказал нардеп во время трансляции “4 канала”.

Трухин обратил внимание на большое количество фейковых новостей, касающихся этой ситуации, в частности о том, что ДТП якобы комментировала спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси.

“Я хотел бы дать свой комментарий, свою оценку. На сегодняшний день, мне кажется, я понимаю, кому были выгодны и фейковые новости, и манипуляции со снятием новостей. Я не имею права давать какие-то политические оценки или окраски этому вопросу, чтобы не допустить каких-то манипуляций. Поэтому веду себя довольно корректно. Когда будет фактаж правоохранительных органов, мы сделаем расширенный брифинг. Я уверен, что невиновен, скрывать мне нечего”, – добавил он.

Трухин не сказал, был ли он за рулем автомобиля.

Контекст:

В Дарницком районе Киева 23 августа столкнулись три автомобиля: Audi, Ford и Daewoo. СМИ и очевидцы сообщают, что ДТП спровоцировал автомобиль Audi, который врезался в Ford. Этот автомобиль, в свою очередь, въехал в Daewoo. Пострадали шесть человек, в том числе двое детей, глава комитета арбитров Украинской ассоциации футбола Лучано Лучи и его помощник.

Информагентство “Центр новин” и издание “Украинская правда” сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля.

В МВД не сомневаются, что Трухин был в Audi, но неясно, как пассажир или как водитель.

“Цензор.НЕТ” и “Бабель” со ссылкой на материалы дела писали, что автомобилем управлял другой человек – Виктор Склема. Предположительно, он помощник еще одного пассажира машины, депутата Полтавского облсовета и руководителя местной ячейки “Слуги народа” Фахраддина Мухтарова, сообщал “Цензор.НЕТ”.

По факту ДТП открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, рассказала “Радіо Свобода” пресс-секретарь полиции Юлия Гирдвилис.

31 августа в Нацполиции сообщили, что дело передано в Госбюро расследований, “учитывая наличие среди фигурантов уголовного производства спецсубъекта – народного депутата Украины”.

1 сентября ДТП впервые прокомментировал сам Трухин. Он подтвердил, что попал в аварию, заявил, что дал Нацполиции все показания, и сообщил, что получил закрытую черепно-мозговую травму и гипертонический криз и теперь проходит амбулаторное лечение. Трухин утверждает, что водители всех машин на месте прошли тест и “ни у одного показатели алкоголя в крови не превышали норму”. При этом, был ли он сам за рулем, нардеп не уточнил.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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