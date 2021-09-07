ФСБ обвинила украинскую разведку и Меджлис в подрыве газопоровода в Крыму

В ФСБ сообщили, что 23 августа в районе населенного пункта Перевальное в Крыму произошел подрыв участка газопровода.

Российские силовики уверяют, что подрыв совершили крымские татары Асан и Азиз Ахтемовы. В ФСБ говорят, что один из лидеров Меджлиса дал им указание выехать в Херсон, где сотрудники украинской разведки обучили их взрывному делу. ФСБ также заявляет, якобы за совершение “диверсии” украинская разведка предлагала награду в $2000.

Посредником в совершении этой “диверсии” ФСБ называет замглавы Меджлиса Наримана Джелялова.

Организаторами диверсии, по заявлению ФСБ, являются агент ГУР Риза Ягьяев-Велиулаев, сотрудник военной разведки Украины Максим Мартынюк и его начальник, руководитель оперативной службы “Таврия” Виктор Зелинский.

Российские силовики также говорят, что “диверсия” была санкционирована начальником украинской разведки Кириллом Будановым.

ФСБ возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 281 Уголовного кодексаРоссии (диверсия), предусматривающая наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет.

Контекст:

3 сентября в Крыму оккупационные власти задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе. Ночью 4 сентября задержали Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Нариману Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ Симферополе пришли протестовать крымские татары. Российские силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

6 сентября подконтрольный оккупационной администрации Крыма “Киевский районный суд” Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили еще два крымчанина – братья Азиз и Асан Ахтемовы. Их родственники Эксендер и Арсен Ахтемовы получили от 10 до 15 суток админареста.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

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