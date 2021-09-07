 

Зеленский: После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!

07.09.2021, 12:34, Новости дня
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“Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки”, – написал президент.

Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки * ! pic.twitter.com/hTzM5brYVg

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2021

Контекст:

В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки.

Украинские военніе во время спецоперации в Кабуле помогли эвакуировать около 700 человек, среди них были украинцы, канадцы, граждане других стран, в том числе журналисты, переводчики, сотрудники неправительственных организаций.

О проведении спецоперации украинскими военными 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail. СМИ сообщало, что операция была проведена утром 27 августа, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после террористического акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром. В аэропорту 19 афганцев посадили в военный грузовой самолет и вывезли в Исламабад. Эвакуированные заявляли, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.

2 сентября ГУР Минобороны опубликовало видео этой спецоперации. На нем видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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