Туды его в кошель!

От каких партий на выборы идут самые богатые кандидаты? Рейтинг политических толстосумов.

«Новая газета» изучила декларации кандидатов, включенных в федеральные списки, от 14 партий и убедилась, что самые богатые — члены «Единой России»: 357 кандидатов из 395, проходящих по федеральному списку. В целом же четыре парламентские партии находятся вне конкуренции по числу миллионеров, все остальные им существенно проигрывают.

Приводим топ-10 самых богатых кандидатов и тройки лидеров в этой номинации в каждой партии.Десять кандидатов с самым большим доходом

В рейтинг 10 самых состоятельных кандидатов вошли представители от четырех партий: «Единой России», «Справедливой России», «Новых людей» и «Партия Роста». Лидирует в списке правящая партия. Так, в десятку попали сразу четыре единоросса-миллиардера.

ПЕРВОЕ МЕСТО

Андрей Горохов, доход — 7,5 млрд руб.

В прошлом Горохов — депутат Калининградской областной думы, в прошлом же — и доктор экономических наук (в апреле этого года докторского статуса его лишили), но зато в настоящем — владелец крупной фармкомпании «Инфамед К2». Во многом именно она сделала его столь богатым человеком. Но есть и другие источники доходов: Западный филиал РАНХиГС, АО «Открытие брокер», фармкомпания «Мегаинфарм ГмбХ» и ИП «Горохов А.Ю.».

Задекларировал Горохов также и пять земельных участков, один дом, три квартиры и 13 объектов недвижимости. При этом один земельный участок и одна квартира у самого богатого кандидата находятся в Австрии. Об имуществе депутата в Европе известно давно, но сначала говорить о нем он не хотел. Так, в 2013 году, когда Андрей Горохов боролся за кресло в Калининградской областной думе, в его декларации отсутствовала информация об имуществе в Австрии, а также долях в австрийских компаниях. Позже это все равно выяснилось, и будущий депутат тогда еще Калининградской областной думы пообещал связывать свою жизнь только с Россией.

Можно предположить, что если Андрей Горохов сохранит свой доход, станет депутатом и в его источниках доходов появятся еще и думские зарплаты и привилегии, то он будет одним из самых богатых людей во властных структурах.

Андрей Горохов. Фото: Виталий Невар / ТАСС

ВТОРОЕ МЕСТО

Андрей Ковалев, доход — 6,7 млрд руб.

Андрей Ковалев — кандидат от партии «Справедливая Россия». Декларацию подал, но от участия в выборах недавно отказался — случайно купил акции зарубежной компании Fix Price. В интервью телеканалу «Дождь» (признан иноагентом) заявил, что не подумал о том, что компания не российская. Источников доходов у бывшего кандидата много: ПАО «Банк ВТБ», АО «Компания Арианда-С», первая в РФ ассоциация поддержки малого бизнеса и среднего бизнеса «Универсум», ООО «Усадьба «Гребнево», Общероссийская общественная организация «Российское Авторское Общество», радиостанция «РУ ФМ», ПАО «Сбербанк», ООО «СМОУК», ООО «ИК ПИОНЕР». Также Андрей Ковалев задекларировал 367 земельных участков, один жилой дом и две квартиры. Отдельно стоит сказать о любви кандидата к мотоциклам — у него их сразу пять. Ну и бонусом — один Rolls Royce.

Андрей Ковалев

ТРЕТЬЕ МЕСТО

Алексей Нечаев, доход — 4,4 млрд руб.

Алексей Нечаев — лидер партии «Новые люди». Задекларированных источников доходов у него немного: АО «Фаберлик», Банк «ВТБ» и ООО МФК «МЦК». При этом ни земли, ни домов, ни квартир, ни машин, согласно декларации, не имеет.

Алексей Нечаев. Фото: РИА Новости

ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО

Александр Князев, доход — 1,8 млрд руб.

Еще один депутат-миллиардер от «Единой России», Александр Князев, — секретарь Хохольского отделения правящей партии в Воронежской области. Получить такую крупную сумму, согласно декларации, ему помогли Воронежская областная дума, Банк ВТБ, ООО «Центральный рынок». При этом он еще и глава крестьянского фермерского хозяйства. Александра Князева вообще к фермерству и земле давно тянет — занял пятое место в списке крупнейших в РФ депутатов-землевладельцев, по версии Forbes.

Александр Князев

ПЯТОЕ МЕСТО

Леонид Симановский, доход — 1,5 млрд руб.

Леонид Симановский, действующий депутат от «Единой России», идет на выборы снова от этой партии. Он еще в октябре 2020 года вошел в список богатейших госслужащих страны, по версии Forbes. Источников доходов, судя по декларации, у него шесть: первый, как и у большинства кандидатов, — Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания РФ, потом идут ООО «Левит», Пенсионный фонд России, «ПАО «Прамсвязьбанк», ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбербанк». Задекларировал два земельных участка, два дома, два Mercedes Benz и два катера.

Леонид Симановский. Фото: РИА Новости

ШЕСТОЕ МЕСТО

Владимир Гуриев, доход — 1,1 млрд руб.

Также представляет правящую партию. Источников доходов у кандидата — 16. Имеет 30 земельных участков, три жилых дома, три машины, среди которых Porsche и Merсedes Benz, а также еще 16 объектов недвижимости. При этом всем он еще является президентом футбольного клуба «Алания» из Владикавказа.

Владимир Гуриев

СЕДЬМОЕ МЕСТО

Бекхан Агаев, доход — 937 млн руб.

Бекхан Агаев — также кандидат от «Единой России». Заработал почти млрд благодаря ООО «ЮГ-Нефтепродукт», ПАО «Сбербанк», АО «Альфабанк» и SARENOTI LTD. Семья Агаевых российской политике известна. Так, отец Бекхана — Вахи Агаев, умерший в сентябре 2020 года, — был депутатом Госдумы от КПРФ и заодно дружил с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Их совместные фотографии есть в открытом доступе. Компания Агаевых «ЮГ-Нефтепродукт» играла не последнюю роль в экспорте нефти из Чечни.

Бекхан Агаев. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

ВОСЬМОЕ МЕСТО

Игорь Солдатов, доход — 579 млн руб.

Кандидат представляет «Партию Роста». Солдатов, согласно декларации, получает доход от трех ИП: «Кодинцев В.И.», «Русаков С.В.» и «Солдатов И.В.». Кроме того, он задекларировал 10 земельных участков, пять специальных транспортных средств, один грузовик и один Lexus.

Игорь Солдатов

ДЕВЯТОЕ МЕСТО

Антон Немкин, доход — 569 млн руб.

Антон Немкин ­— последний член «Единой России», который попал в десятку самых обеспеченных кандидатов.

В декларации указал 14 источников доходов, среди которых есть как ИП, так и АО «Альфа-Банк», ООО «Тверская Усадьба», ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал», КБ «Кубань Кредит». Но при этом не задекларировал ни квартир, ни домов. Главное, чем известен миллионер народу, — обещаниями сделать сотовую связь доступной.

Антон Немкин. Фото: РИА Новости

ДЕСЯТОЕ МЕСТО

Алексей Зверев, доход — 514 млн руб.

Закрывает десятку самых состоятельных кандидатов бывший депутат городской думы Волгограда Алексей Зверев из «Партии роста». В источниках доходов указано несколько ИП, а также ПАО «Сбербанк». Имеет всего один земельный участок и четыре квартиры. С 2016 года Алексей Зверев упоминался в СМИ в связи со скандалом вокруг дела о мошенничестве в автостраховании.

Алексей Зверев

Миллионеры партийСостоятельные кандидаты есть в каждой из 14 партий. Но больше всего миллионеров — в партии «Единая Россия»: 357 кандидатов из 395.

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