Почему не стоит делать соус из томатов в блендере: меняется не только его цвет

Блендер – один из популярных приборов, который есть на кухне у многих современных хозяек. Он помогает измельчать и смешивать продукты. Кулинары используют это устройство для приготовления соков, соусов, йогуртов и множества других блюд. Однако повара не рекомендуют измельчать помидоры в блендере. По словам экспертов, эти овощи лучше протирать через сито либо марлю.

Почему помидоры не следует измельчать при помощи блендера?

Тем, кто недавно приобрел этот кухонный прибор, не следует надеяться на то, что техника будет выполнять всю работу. Кстати, у многих хозяек блендер стоит на какой-нибудь дальней полке. Они почти не используют его, потому что не знают, как правильно обращаться с прибором. Основные рекомендации по использованию блендера указаны в инструкции, которая прилагается к товару. Однако не все правила можно расписать, поэтому многое проверяется хозяйками только на собственном опыте. Например, крайне нежелательно растирать с помощью блендера горячие продукты. Из-за высокой температуры может произойти перегрузка мотора. Кроме того, в результате этого чаша прибора темнеет.

Помидоры – продукт, который требует особого внимания. Если блендер не отличается высокой производительностью, измельчать томаты при помощи этого прибора крайне нежелательно.

Дело в том, что кожура овощей может прицепиться к ножам. В результате этого прибор перестанет работать.

Рекомендации кулинаров

Если хозяйке все-таки необходимо взбить помидоры в блендере, ей лучше предварительно вымочить овощи в горячей воде. После этого кожица томатов станет мягкой.

Она не будет сильно прикрепляться к ножам прибора.

Кроме того, кулинары предупреждают, что помидоры лучше не растирать с помощью блендера, потому что соус, приготовленный из них, приобретает непривычный розовый цвет. Но если хозяйку не смущает такой оттенок блюда, она может использовать прибор.

Бережное обращение

Несмотря на некоторые сложности, возникающие в процессе работы прибора, блендер остается надежным помощником кулинаров и позволяет добиться значительных успехов в приготовлении блюд. Например, с помощью блендера можно взбить воздушный, нежный крем или без особых усилий замесить тесто.

Но, как и любая техника, этот прибор требует бережного обращения. В процессе использования блендера надо соблюдать правила. Тогда прибор прослужит долго. Впрочем, помидоры не представляют особой опасности для блендера, но только в том случае, если перед измельчением овощей хозяйка будет замачивать их в теплой воде.