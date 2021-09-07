Мнение: Закон о борьбе с “пищевым расточительством”

Китай в условиях «холодной войны» избавляется от чревоугодия

В Китае принят «беспрецедентно тоталитарный» закон «О борьбе с пищевым расточительством».

В 2020 году Председатель КНР Си Цзиньпин, между прочим, отметил, что «явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает», что «необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию».

Борьба с расточительством продовольствия

Как говорится, «вождь сказал — партия сделала»: в 2021 году на свет появился беспрецедентный для мирового опыта закон «О борьбе с пищевым расточительством». Разумеется, в небольших странах с традиционным укладом немало странных и даже чудаческих законов и правил, но для большой страны с гигантским населением такое глубинное регулирование потребления — вещь уникальная.

Коллективный Запад после развала СССР и соцлагеря постепенно отказывается от идеологии и практики государства «всеобщего благосостояния». Хотя микроскопические по населению страны Северной Европы поддерживают высокий уровень жизни, но флагманы западного мира — США, Канада, Франция, Германия и Англия — с середины 1990-х годов постепенно сворачивают практику «всеобщего благоденствия». Примерно то же происходит и в подконтрольных США и Англии азиатских «тиграх» — Южной Корее, Японии, Сингапуре и на Тайване. Созданные в послевоенные годы институты социальной поддержки и регулирования экономики всё ещё существуют, но эффективность их перераспределительной политики снижается. Поэтому каждый год наблюдаются сотни забастовок, десятки митингов и погромов.

Тогда как в Китае, напротив, вовсю идёт строительство так называемого среднезажиточного общества. В 2021 году Председатель Си заявил, что к столетнему юбилею основания КПК в Китае ликвидирована нищета. Но видя, что на Западе политика «всеобщего благосостояния» привела в том числе к проблеме ожирения населения и чудовищному продуктовому расточительству (по некоторым данным, в США «средним классом» до 30% продуктов питания выбрасывается на помойку), КПК пытается зарегулировать потребление населения.

Но дело не только в борьбе с лишними килограммами.

Расточительным не место в условиях приближающейся войны

Вообще, коммунистической идеологии свойственен государственный контроль не только над производством и распределением, но и над потреблением. С точки зрения коммунистов, производство должно быть пропорциональным и сбалансированным (приоритет тяжёлой промышленности над лёгкой и сферой услуг), распределение должно исходить из принципа «по труду», а потребление должно быть «разумным». По китайской конституции у государства феноменальная роль в обществе, оно: распоряжается ведущим сектором народного хозяйства; владеет и распоряжается всей землёй; повышает производительность труда и эффективность экономики; развивает дело просвещения, поднимает научно-культурный уровень народа; развивает естественные и общественные науки; развивает здравоохранение, современную и традиционную медицину и фармакологию; развивает литературу и искусство, печать, радио и телевидение, издательское дело; усиливает строительство социалистической духовной культуры; осуществляет планирование рождаемости; подавляет предательскую и иную преступную деятельность, подрывающую безопасность. То есть развитие буквально всего, от экономики до литературы, находится под контролем государства и в ведении власти.

Поэтому введение в действие закона, регулирующего потребление продуктов питания населением, для китайского общества не является чем-то из ряда вон.

Из текста закона можно выявить цели, которые преследует КПК:

Закон принят в соответствии с Конституцией КНР в целях предотвращения расточительного использования продуктов питания, обеспечения государственной продовольственной безопасности, развития традиционных добродетелей китайской нации, претворения в жизнь ключевых ценностей социализма, экономии ресурсов, охраны окружающей среды, содействия устойчивому социально-экономическому развитию.

Для китайцев всегда важную роль играет последовательность пунктов, а здесь, как видно, по смыслу на первом месте стоит обеспечение продовольственной безопасности. КПК, в условиях новой холодной войны, начинает закручивать гайки, даёт сигнал, что подготовка к возможным конфликтам ведётся не только по линии укрепления армии, флота и наращивания вооружений, но и посредством проработки населения.

Удар по бизнесу

Радикальным выглядит в законе и формулировка самого расточительства как «неспособности рационального использования продуктов, которые могут быть безопасно употреблены в пищу в качестве еды или напитков, в соответствии с их функциональной целью, включая выбрасывание, уменьшение количества или уровня качества продуктов питания вследствие нерационального использования и др.»

Снижение уровня качества продуктов с целью повышение прибыли — один из основных приёмов ведения бизнеса в данной сфере. Многие наши люди с теплотой вспоминают советские продукты по ГОСТам именно потому, что сегодняшние предприниматели в погоне за прибылью намеренно снижают потребительские качества товаров, предпочитая повышать издержки на яркую упаковку, «товарный вид» и рекламу. Полки «совковых» гастрономов существенно уступали полкам современных супермаркетов по внешнему виду, а вот по содержанию — всё уже не так однозначно, несмотря на стремительное развитие технологии.

В Китае производство продуктов питания во многом контролирует частный бизнес, и этот закон является сильным по нему ударом. Уже поступают сообщения о сотнях административных дел, штрафах, шельмовке производителей и даже магазинов в рамках нового закона. Причём в Китае всё устроено не так, как на Западе, где недовольные граждане вынуждены нанимать адвокатов и судиться; и не так как у нас, когда бабушки заваливают прокуратуру обращениями. В Китае обыватель первым делом бежит в партком, а он уже вызывает на ковер и директоров, и собственников бизнеса. И только если партийная проработка не даёт результата, привлекается «народная прокуратура» и другие госорганы. А там никто разбираться не будет: если партия сказала «репрессировать», значит, так и будет.

Более того, закон вменяет предпринимателям «повышать качество поставки еды и напитков, определять разумно обоснованной объем и количество порций при изготовлении пищи в соответствии со стандартами и правилами, предоставлять возможность выбора уменьшенных порций и других возможностей выбора». Отдельно есть оговорка против американского опыта гигантских порций в ресторанах: «Предприниматели в сфере общественного питания не вправе склонять потребителей или вводить их в заблуждение для заказа чрезмерного количества пищи».

Теперь при заказе еды на дом в Китае тебе могут и отказать, если ты заказываешь слишком много на едока, закон регулирует и это. Теперь стало незаконно обжираться на свадьбах, похоронах и юбилеях, что всегда было традицией многих китайцев. Запрещается также демонстрация обжорства на ТВ и в фильмах. За нарушение — вплоть до закрытия канала или студии.

Пока неясно, какая у этого практика, но местным властям закон вменяет обязанность «борьбы с показным расточительством и поощрение цивилизованного и экономного проведения мероприятий и формирование атмосферы постыдности расточительства и почетности экономии».

Жизнь рядовых китайцев изменится

Разумеется, досталось и обычным гражданам, которые обязаны «воспитывать в себе цивилизованные, здоровые, рациональные и экологичные представления о потреблении и при употреблении пищи вне дома заказывать и принимать разумное количество пищи в соответствии с состоянием здоровья, пищевыми привычками и потребностями физического лица в еде. В семье обязаны воспитывать и формировать положительные привычки, являющиеся с точки зрения науки здоровыми, направленные на максимально возможное использование вещей и предотвращение расточительства и приобретать, хранить и готовить продукты питания в соответствии с фактическими потребностями повседневной жизни».

Нет сомнений, что этот закон несколько изменит стиль жизни и быт китайцев. В Китае со времён Мао было немало экспериментов вмешательства государства в сферу личной и семейной жизни, китайцы приучены слушаться партию и правительство.

Несмотря на резонансность закона, общий его посыл представляется как минимум интересным. И главное, подход, который использует КПК, разительно отличается от лицемерного западного движения за экологию и рациональное потребление, когда в высшем обществе ходят с сумками за «зелёную планету», а треть населения думает, как заработать, чтобы поесть в «Макдоналдсе».

(с) Анатолий Широкобородов

https://topcor.ru/21428-ne-slishkom-li-mnogo-vy-kushaete-tovarisch.html – цинк

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