Глава МИД Катара рассказал о ситуации с восстановлением работы аэропорта Кабула

Договоренность с представителями захватившего власть в Афганистане движения «Талибан» (запрещено в России) по восстановлению работы аэропорта Кабула пока не достигнута, сообщил министр иностранных дел, заместитель премьер-министра Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы решили множество проблем в аэропорту Кабула, однако пока не достигли договоренности о перезапуске (работы) аэропорта», – отметил катарский министр, слова которого приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

Ранее представитель талибов заявлял, что аэропорт Кабула может возобновить работу в ближайшие дни при финансовой помощи Турции и Катара. Однако первый же внутренний рейс после отъезда иностранных военных из аэропорта Кабула был отменен.