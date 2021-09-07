 

Депутат предупредил о новой мошеннической схеме в Facebook

07.09.2021, 11:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЧлен комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин обратился в МВД, Роскомнадзор и ФАС в связи с рекламной кампанией новой мошеннической схемы в соцсети Facebook.

«В Facebook началась рекламная кампания новой мошеннической схемы: пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме Роскосмоса. В рекламе используется портрет Владимира Путина и видеоролик с его участием, смонтированный из кадров новостей «Первого канала», – написал Горелкин в Telegram.

По его словам, после перехода по ссылке у пользователя появляется страница с логотипом «Вестей», где ему предлагается заполнить форму обратной связи. «Дальше все по классике: перезванивает оператор несуществующего колл-центра Роскосмоса и просит предоставить номер банковской карты», – отметил парламентарий.

«Всю информацию я передал в МВД, Роскомнадзор и ФАС, попросил их провести проверку на предмет распространения фейковых новостей и мошенничества с использованием персональных данных», – отметил он.



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