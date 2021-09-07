В России выявили 17 425 новых случаев коронавируса

За сутки в России было выявлено 17 425 новых случаев коронавируса, гласит официальная статистика на 7 сентября 2021 года. Число выздоровевших за этот же срок оценивается в 17 243. Специалисты насчитали 795 летальных исходов.

Больше всего новых заболевших ковидом зарегистрировали, как это чаще всего и бывает, в Москве. Столица отчиталась о 1187 заражениях. В Московской области сообщили о 880 заболевших ковидом, передает Общественная служба новостей. Тройку лидеров антирейтинга замыкает Санкт-Петербург, в котором за сутки успели зарегистрировать всего 626 новых случаев.

За все время наблюдений, согласно официальной статистике, в России было зарегистрировано 7 047 880 случаев коронавируса. При этом число людей, сумевших излечиться от ковида, составляет 6 302 250. Для 188 785 пациентов ковид стал причиной смерти.

Темпы распространения коронавируса в России, если смотреть на статистику, постепенно уменьшаются. Однако, предупреждают специалисты, соблюдать все меры предосторожности по-прежнему необходимо. Речь идет о ношении масок в общественных местах, а также о необходимости вакцинироваться.