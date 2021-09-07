 

Флешмоб с Сергеем Лавровым набирает популярность в Сети

07.09.2021, 11:56, Разное
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Флешмоб стремительно набивает популярность в соцсетях “ВКонтакте”, “Фейсбук”, “Одноклассники” и на других популярных интернет-площадках. Пользователи делают видеоролики, на которых они махают министру рукой в ответ и ловят его воздушный поцелуй.

К созданию роликов пользователи подходят креативно. Где бы они ни были – на Красной площади или у себя дома – молодые парни и девушки удивляются, радуются и задорно машут министру в ответ.

Сейчас хештег #ПомахалМне собрал уже более 6,5 миллиона просмотров. Пользователи отмечают, что флешмоб поднимает им настроение.

“По его цитатам можно вообще книгу писать, очень харизматичный и умный человек, этим он многих и цепляет”, – делятся ребята своими впечатлениями.

Сергей Лавров по предложению президента Владимира Путина вошел в пятерку лидеров федерального списка “Единой России” на предстоящих думских выборах. Голосование пройдет с 17 по 19 сентября.



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