 

Мнение: Неадекватные сроки

07.09.2021, 11:50, Разное
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И еще о судебных делах. Приговор Колесниковой и Знаку белорусского суда, осудившего их на совершенно неадекватные сроки – чистая политика. Однозначно эти люди классические политзаключенные без малейшей примеси хоть какого-то криминала. Собственно, белорусский суд особо и не старался найти криминал. Статьи о "насильственном захвате власти" в УК – штука весьма непростая, так как узурпация власти лицом, обладающим силовыми возможностями – это точно такой же насильственный захват той же самой власти. Всевозможные "обнуления" в любом формате, после которых президент остается у власти – это тоже классический захват. Но так как политика всегда выше любого права, то она и определяет, кто преступник, а кто – величайший геополитик всех времен и народов.

Право и закон вторичны по отношению к политическим решениям в любой системе власти и управления, другой вопрос, что диктатура не имеет механизмов, балансирующих политику и право, а демократия старается все-таки такие балансы выдерживать и соблюдать. Поэтому демократия и более устойчива, чем любая диктатура.

Лукашенко, безусловно, имел возможность просто выслать и Колесникову, и Знака из страны без особых для себя последствий – крах его режима произойдет по стандартной схеме через аппаратный переворот или поражение во внешнем конфликте (скажем, вынужденное согласие на интеграцию с путинской Россией – это, безусловно, будет обычный аншлюс и поражение Белоруссии). У несистемной оппозиции в Белоруссии сегодня прийти к власти шансов нет никаких. Цветные революции могут происходить лишь в диктатурах, которые не готовы расстреливать людей в любых количествах, а в Белоруссии с этим проблем нет. Цветная революция, как особая технология ненасильственного сопротивления, перед прямым насилием пасует, что, кстати, все равно никак не разрешает те противоречия, которые сложились в обществе. В любом случае проявить элементарный гуманизм, когда это тебе ничего не стоит и ничем не грозит – даже для диктатора более приемлемое и рациональное решение.

Источник: Эль Мюрид



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