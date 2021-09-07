Мнение: Прощание с дядюшкой Сэмом

Корпорация Нетфликс делает новый мультсериал про команду шпионов-иноходцев, если вы понимаете, о чём я. В мультфильме про смурфов, например, каждый смурф — синий. А вот в этом новом мультсериале каждый член команды будет немного светлее, чем средний смурф. Излишне добавлять, что возрастная маркировка у сериала — 0+, и что его уже переводят на русский язык:

https://trinixy-ru.turbopages.org/trinixy.ru/s/217207-komanda-k-novyy-multserial-ot-netflix-pro-komandu-supershpionov-geev-foto-2-video.html

На наших глазах рушится один из столпов великой когда-то Америки. Проблема тут даже не в протестантизме, благодаря которому среди американцев было так много хороших работников и толковых купцов, а в той культуре победителей, которая и породила когда-то жанр героических комиксов.

Раньше американских детей учили, что главное в жизни — стать победителем. Работником месяца в Макдаке, владельцем самой мощной машины на улице, изобретателем самой лучшей зубной пасты в стране. Злопыхатели утверждают, будто такая идеология побуждала американцев «идти по головам», однако на самом деле она побуждала их выкладываться в любом деле на 100 процентов.

Пока житель Индии расслабленно наслаждался погодой в двух метрах от двери своей лачуги, американец орудовал гаечным ключом, вчитывался в нудные документы или рьяно пытался продать свой товар другому американцу. Результат на табло. Америка стала самой богатой и сильной страной планеты, тогда как Индия, несмотря на свои тысячелетние традиции и на свой миллиард населения, до сих пор не может даже показать убедительных результатов на Олимпийских играх.

К сожалению, в последние 30 лет американскую культуру вытравили, как воздух из проколотого фитбола. Быть победителем теперь стыдно — если ты первым пробежал стометровку, ты расстроил милую толстушку, которая не может бежать с той же скоростью, что и ты. Если ты заработал много денег и купил свечной заводик, ты оскорбил тем самым потомственных бездельников, которых увольняют с любой работы в течение первого месяца. Если у тебя крепкая семья и шестеро детей одного с тобой цвета, ты обижаешь тех, кто предпочитает «многообразие» и «вовлечение».

Собственно, в том, что любой успех обижает завистливых людей, нет ничего нового — так было всегда. Новое для Америки тут то, что интересы завистливых людей ставятся теперь выше интересов победителей, как будто речь идёт не про передовые Соединённые Штаты, а про отсталое племя дикарей. Антропологи уверяют, что дикари из некоторых племён отказываются даже бегать наперегонки — если учёные просят детей пробежать на спор «вон до того дерева», они хватаются за руки и бегут все вместе, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим.

Мультсериал про команду «особенных» парней — симптом той же болезни. Главный посыл такого рода пропаганды в том, что вознаграждается не тяжёлый труд, смелость и изнурительные тренировки, а поведение милой куколки, которой достаточно пустить слезу и захлопать ресничками, чтобы окружающие начали вокруг неё скакать. Если раньше дядюшка Сэм был суровым олигархом с сигарой и в цилиндре, то теперь он лёг под нож хирурга, чтобы стать тётей Сэмми, профессиональной содержанткой.

Всё бы и ничего, да вот только содержантки, в отличие от олигархов, не самодостаточны. Когда тётушка Сэмми проест накопившийся за двадцатый век жирок, ей придётся кардинально пересмотреть и свой образ жизни, и свои дорогостоящие привычки.