 

Мнение: Прощание с дядюшкой Сэмом

07.09.2021, 11:48, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Корпорация Нетфликс делает новый мультсериал про команду шпионов-иноходцев, если вы понимаете, о чём я. В мультфильме про смурфов, например, каждый смурф — синий. А вот в этом новом мультсериале каждый член команды будет немного светлее, чем средний смурф. Излишне добавлять, что возрастная маркировка у сериала — 0+, и что его уже переводят на русский язык:

https://trinixy-ru.turbopages.org/trinixy.ru/s/217207-komanda-k-novyy-multserial-ot-netflix-pro-komandu-supershpionov-geev-foto-2-video.html

На наших глазах рушится один из столпов великой когда-то Америки. Проблема тут даже не в протестантизме, благодаря которому среди американцев было так много хороших работников и толковых купцов, а в той культуре победителей, которая и породила когда-то жанр героических комиксов.

Раньше американских детей учили, что главное в жизни — стать победителем. Работником месяца в Макдаке, владельцем самой мощной машины на улице, изобретателем самой лучшей зубной пасты в стране. Злопыхатели утверждают, будто такая идеология побуждала американцев «идти по головам», однако на самом деле она побуждала их выкладываться в любом деле на 100 процентов.

Пока житель Индии расслабленно наслаждался погодой в двух метрах от двери своей лачуги, американец орудовал гаечным ключом, вчитывался в нудные документы или рьяно пытался продать свой товар другому американцу. Результат на табло. Америка стала самой богатой и сильной страной планеты, тогда как Индия, несмотря на свои тысячелетние традиции и на свой миллиард населения, до сих пор не может даже показать убедительных результатов на Олимпийских играх.

К сожалению, в последние 30 лет американскую культуру вытравили, как воздух из проколотого фитбола. Быть победителем теперь стыдно — если ты первым пробежал стометровку, ты расстроил милую толстушку, которая не может бежать с той же скоростью, что и ты. Если ты заработал много денег и купил свечной заводик, ты оскорбил тем самым потомственных бездельников, которых увольняют с любой работы в течение первого месяца. Если у тебя крепкая семья и шестеро детей одного с тобой цвета, ты обижаешь тех, кто предпочитает «многообразие» и «вовлечение».

Собственно, в том, что любой успех обижает завистливых людей, нет ничего нового — так было всегда. Новое для Америки тут то, что интересы завистливых людей ставятся теперь выше интересов победителей, как будто речь идёт не про передовые Соединённые Штаты, а про отсталое племя дикарей. Антропологи уверяют, что дикари из некоторых племён отказываются даже бегать наперегонки — если учёные просят детей пробежать на спор «вон до того дерева», они хватаются за руки и бегут все вместе, чтобы никто не чувствовал себя проигравшим.

Мультсериал про команду «особенных» парней — симптом той же болезни. Главный посыл такого рода пропаганды в том, что вознаграждается не тяжёлый труд, смелость и изнурительные тренировки, а поведение милой куколки, которой достаточно пустить слезу и захлопать ресничками, чтобы окружающие начали вокруг неё скакать. Если раньше дядюшка Сэм был суровым олигархом с сигарой и в цилиндре, то теперь он лёг под нож хирурга, чтобы стать тётей Сэмми, профессиональной содержанткой.

Всё бы и ничего, да вот только содержантки, в отличие от олигархов, не самодостаточны. Когда тётушка Сэмми проест накопившийся за двадцатый век жирок, ей придётся кардинально пересмотреть и свой образ жизни, и свои дорогостоящие привычки.

Источник: Место для дискуссий



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.06 / Собянин запретил невакцинированным гражданам посещать рестораны и бары

13.06 / В Роспотребнадзоре назвали топ-4 самых полезных овощей июня

16.08 / Мнение: С ведром на яхте до ковида

22.06 / Собянин ввел новые ограничения для предотвращения распространения COVID-19

08.01 / “Нужно соблюсти три условия”: Вирусолог назвал способный остановить пандемию фактор

05.02 / Мнение: Пропавшие юзеры – друзья журнала

18.11 / К концу 2027 года системы залпового огня «Торнадо-С» полностью заменят «Смерчи»

31.12 / Адвокат Бари Алибасова обеспокоен общим состоянием продюсера

22.08 / После посещения Рублевки немецкий политик раскритиковал низкие зарплаты чиновников в Германии

10.08 / Мнение: Новые протесты в Минске намечены на 19-00

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика