Радуцкий назвал три области, в которых могут усилить карантинные ограничения

Он отметил, что по заболеваемости страна приближается к “желтой” зоне.

Также, по словам, Радуцкого, в Украине на сегодня нет проблем с поставками вакцины от коронавируса, но “есть проблемы с нежеланием людей вакцинироваться”.

“Оранжевая” и “красная” зоны будут адаптированы только в тех областях, где есть проблемы. Самыми опасными сегодня в плане эпидемии являются три области – Буковина, Львовская и Винницкая области. Там, скорее всего, будет меняться “цвет” ограничений. Но на сегодня говорить о каких-либо усилениях ограничений в целом по стране, к счастью, рано”, – заявил глава комитета.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 7 сентября в Украине подтвердили 2,3 млн случаев COVID-19, умерло 54 тыс. человек, выздоровело 2,2 млн пациентов.

В Украине адаптивный карантин действовал до 31 августа, страна вернулась к такому режиму с 24 февраля 2021 года. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С июня в стране разрешена круглосуточная работа кафе и массовые мероприятия. 9 июня Минздрав обнародовал обновленные индикаторы определения уровней эпидопасности, согласно которым все регионы Украины перешли в “зеленую” зону.

11 августа Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал 6 сентября, что, скорее всего, с 13 сентября страна может перейти в “желую” зону. В то же время, по его словам, сейчас система здравоохранения справляется с количеством больных COVID-19.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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