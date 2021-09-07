 

Диетолог рассказал, кому противопоказан репчатый лук

07.09.2021, 11:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Наталья Нефедова пояснила о полезных и вредных свойствах репчатого лука. Оказывается, продукт противопоказан некоторым людям из-за проблем с кишечником.
Репчатый лук – очень полезный овощ, который богат на витамины и ряд микроэлементов. Продукт улучшает работу иммунной и сердечно-сосудистой систем. Благодаря большому количеству антиоксидантов овощ предотвращает воспалительные процессы в организме и замедляет старение клеток. Репчатый лук значительно снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний и диабета. Все же продукт имеет определенные противопоказания, о которых пояснила врач-диетолог Наталья Нефедова.

При синдроме раздраженного кишечника, гастрите или изжоге употребление репчатого лука может только усугубить состояние человека. Употребление овоща при желудочно-кишечных заболеваниях возможно, но надо смотреть на самочувствие, а также проконсультироваться со специалистом. Диетолог подберет оптимальное питание и поможет с максимальной пользой включить репчатый лук в определенный рацион. Не стоит забывать, что самолечение может привести к плачевным последствиям.

Источник: radiosputnik.ria.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.07 / Мнение: Буквально как при Госплане

22.08 / Полиция задержала как минимум 12 человек

28.06 / “Победа Победовна”: Михаил Галустян похвастался перед подписчиками фотоснимком красавицы-жены

19.06 / Рита Дакота пофилософствовала об идеальном романтическом союзе: “Отношения мечты – это не удача”

24.11 / Мнение: Как наемники меняют картину войны

26.06 / Мнение: Липовый приговор Серебренникову

03.08 / Шнуров обошел Киркорова в списке самых богатых звезд шоу-бизнеса

14.07 / Фетисов призвал обеспечить равные возможности в молодежном хоккее

03.03 / В России отреагировали на призыв украинского политика Черновол к захвату Крыма: Безумие

11.10 / Артралгия: разбираем суставные проблемы по косточкам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика