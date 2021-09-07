Диетолог рассказал, кому противопоказан репчатый лук

Диетолог Наталья Нефедова пояснила о полезных и вредных свойствах репчатого лука. Оказывается, продукт противопоказан некоторым людям из-за проблем с кишечником.

Репчатый лук – очень полезный овощ, который богат на витамины и ряд микроэлементов. Продукт улучшает работу иммунной и сердечно-сосудистой систем. Благодаря большому количеству антиоксидантов овощ предотвращает воспалительные процессы в организме и замедляет старение клеток. Репчатый лук значительно снижает вероятность возникновения онкологических заболеваний и диабета. Все же продукт имеет определенные противопоказания, о которых пояснила врач-диетолог Наталья Нефедова.

При синдроме раздраженного кишечника, гастрите или изжоге употребление репчатого лука может только усугубить состояние человека. Употребление овоща при желудочно-кишечных заболеваниях возможно, но надо смотреть на самочувствие, а также проконсультироваться со специалистом. Диетолог подберет оптимальное питание и поможет с максимальной пользой включить репчатый лук в определенный рацион. Не стоит забывать, что самолечение может привести к плачевным последствиям.

Источник: radiosputnik.ria.ru