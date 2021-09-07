 

Глюк`oZA на камеру призналась, что употребляла наркотики

07.09.2021, 11:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Популярная российская певица Глюк`oZA пояснила о сложном периоде в детстве. В молодости Наталья Ионова попала в изолятор Бутырки и на камеру призналась, что употребляла наркотики.
Сегодня ГлюкoZA является весьма успешной исполнительницей, но так было не всегда. В детстве Наталья Ионова попала в плохую компанию, а ее парень и вовсе был наркоторговцем. Со слов певицы, в начале нулевых наркотики употребляли многие её знакомые, поэтому она не понаслышке знает о вреде пагубной зависимости. Однажды её парня арестовала полиция, а за компанию и саму певицу. Их доставили в изолятор Бутырки, где взяли объяснения на камеру. В тот момент юная ГлюкoZA очень сильно испугалась и призналась сотрудникам полиции, что употребляла запрещенные вещества. Однако один из полицейских понял – девочка оказалась тут случайно, забрал её и отвез к родителям. Тогда Наталье Ионовой было примерно 15 лет, и именно этот момент стал переломным в её жизни. Будущая артистка поняла, что нужно кардинально менять свои приоритеты.

Сейчас ГлюкoZA вспоминает этот случай с улыбкой, но в тот момент она очень сильно испугалась. Певица благодарна тому сотруднику полиции за оказанную помощь. Знаменитость уверена, что именно такие полицейские спасают сотни подростков от глупых поступков и дают им второй шанс наладить свою жизнь. Певица также удивлена, что то видео с признанием не попало в Сеть. Все же она не сильно бы расстроилась, поскольку это поучительный пример из жизни, который мог бы помочь другим подросткам правильно расставить свои приоритеты.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Индианка долго не могла забеременеть, а когда узнала причину, то была шокирована

04.06 / Медики доказали пользу апельсинового сока для сердечно-сосудистой системы

15.07 / Cпециально для братьев-евреев

07.10 / Сорвавшие крупный джекпот братья рассказали о секрете везения в лотерее

08.01 / Мнение: Почему не введут ограничения по продаже пиротехники?

19.05 / Делаем стильный держатель для полотенец своими руками: нужна труба и доска

03.11 / Мнение: евреи, армяне, украинцы

26.01 / Мнение: Ну вот

03.09 / Фадеев день: народные приметы в православный праздник 3 сентября

27.09 / Лучший антисептик – из сиси! – Личное мнение

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика