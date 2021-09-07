Глюк`oZA на камеру призналась, что употребляла наркотики

Популярная российская певица Глюк`oZA пояснила о сложном периоде в детстве. В молодости Наталья Ионова попала в изолятор Бутырки и на камеру призналась, что употребляла наркотики.

Сегодня ГлюкoZA является весьма успешной исполнительницей, но так было не всегда. В детстве Наталья Ионова попала в плохую компанию, а ее парень и вовсе был наркоторговцем. Со слов певицы, в начале нулевых наркотики употребляли многие её знакомые, поэтому она не понаслышке знает о вреде пагубной зависимости. Однажды её парня арестовала полиция, а за компанию и саму певицу. Их доставили в изолятор Бутырки, где взяли объяснения на камеру. В тот момент юная ГлюкoZA очень сильно испугалась и призналась сотрудникам полиции, что употребляла запрещенные вещества. Однако один из полицейских понял – девочка оказалась тут случайно, забрал её и отвез к родителям. Тогда Наталье Ионовой было примерно 15 лет, и именно этот момент стал переломным в её жизни. Будущая артистка поняла, что нужно кардинально менять свои приоритеты.

Сейчас ГлюкoZA вспоминает этот случай с улыбкой, но в тот момент она очень сильно испугалась. Певица благодарна тому сотруднику полиции за оказанную помощь. Знаменитость уверена, что именно такие полицейские спасают сотни подростков от глупых поступков и дают им второй шанс наладить свою жизнь. Певица также удивлена, что то видео с признанием не попало в Сеть. Все же она не сильно бы расстроилась, поскольку это поучительный пример из жизни, который мог бы помочь другим подросткам правильно расставить свои приоритеты.

Источник: www.starhit.ru