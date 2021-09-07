Лидия Федосеева-Шукшина снова собралась замуж за Бари Алибасова.

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, которая совсем недавно расторгла брак с Бари Алибасовым, заявила, что не держит на него зла и снова готова выйти за него замуж. Единственная претензия это пропавшая из квартиры посуда.

По словам Лидии Николаевны, после развода она пребывает в хорошем расположении духа, лето провела в своей однокомнатной квартире, расположенной в Новой Москве.

Эта квартира стала известна широкой общественности из-за судебной тяжбы между Бари Алибасовым и Лидия Федосеева-Шукшина при разводе. Бари Каримович оформил квартиру на своего помощника Сергея Моцаря, но Лидии Николаевне удалось отстоять в суде свое право собственности.

На сегодняшний день Лидия Николаевна говорит, что не имеет к Алибасову никаких претензий, и они созваниваются по нескольку раз на день. Единственное, о чем она сожалеет, это пропавшие две кастрюли цвета морской волны, подаренные ей Первым каналом. Она подозревает, что их унес помощник Бари Алибасова Сергей Моцаря, который жил какое-то время в скандальной квартире.

По словам Лидии Николаевны, на днях Бари Каримович снова позвал ее замуж, на что она ответила согласием, после того как он решит свои имущественные вопросы, распределит свое наследство.

Источник: news.ru