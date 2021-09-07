 

Лидия Федосеева-Шукшина снова собралась замуж за Бари Алибасова.

07.09.2021, 11:12, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина, которая совсем недавно расторгла брак с Бари Алибасовым, заявила, что не держит на него зла и снова готова выйти за него замуж. Единственная претензия это пропавшая из квартиры посуда.
По словам Лидии Николаевны, после развода она пребывает в хорошем расположении духа, лето провела в своей однокомнатной квартире, расположенной в Новой Москве.

Эта квартира стала известна широкой общественности из-за судебной тяжбы между Бари Алибасовым и Лидия Федосеева-Шукшина при разводе. Бари Каримович оформил квартиру на своего помощника Сергея Моцаря, но Лидии Николаевне удалось отстоять в суде свое право собственности.

На сегодняшний день Лидия Николаевна говорит, что не имеет к Алибасову никаких претензий, и они созваниваются по нескольку раз на день. Единственное, о чем она сожалеет, это пропавшие две кастрюли цвета морской волны, подаренные ей Первым каналом. Она подозревает, что их унес помощник Бари Алибасова Сергей Моцаря, который жил какое-то время в скандальной квартире.

По словам Лидии Николаевны, на днях Бари Каримович снова позвал ее замуж, на что она ответила согласием, после того как он решит свои имущественные вопросы, распределит свое наследство.

Источник: news.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.01 / Мнение: Закат прибалтийских шпрот, экологи против «СП-2» и травля трампистов

26.06 / Цветочное настроение: королева Летиция и король Филипп прибыли на Майорку

23.02 / У Ксении Бородиной заметили серьги от Van Cleef & Arples за 400 тысяч рублей

18.08 / Мнение: Батька как Норьега

14.05 / Учебный корпус на 400 мест построят для школы в Тропарево-Никулине

13.07 / Россия отравила Кубе в качестве гуманитарной помощи ракетные комплексы «Искандер»

09.11 / Не оставляйте детей и семьи

31.07 / Порошенко в ответ на статью Путина назвал различия украинцев и русских

11.10 / Мнение: По-моему влияние Москвы на Кавказе постепенно улетучивается

17.06 / Ученые: Вечерние тренировки более эффективны и имеют преимущества над утренними

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика