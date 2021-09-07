Турция потребовала от США принять факт покупки С-400 у России

Вашингтону следует принять тот факт, что приобретение Турцией у РФ зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является завершенным делом, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«США должны принять, что это (приобретение С-400 у России) завершенная сделка», – подчеркнул министр, отвечая на вопрос о кризисе в отношениях между Анкарой и Вашингтоном из-за С-400, передает ТАСС.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган подтвердил планы Анкары по закупке второго полка С-400. Гендиректор «Рособоронэкспорта» (входит в Ростех) Александр Михеев заявил, что новый контракт с Турцией на поставку зенитных ракетных систем С-400 может быть подписан в ближайшее время.

Напомним, Вашингтон предлагал Анкаре отказаться от С-400 за 100 млрд долларов, однако Турция не согласилась на это. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о конфликте Турции с НАТО.