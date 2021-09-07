 

Россия усилила подразделения санконтроля в пунктах пропуска на границе

07.09.2021, 11:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийские власти усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу на фоне пандемии коронавируса, информирует пресс-служба кабмина.

«Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что источником средств станет резервный фонд правительства.

Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу.



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