Россия усилила подразделения санконтроля в пунктах пропуска на границе

Российские власти усилят подразделения санитарного контроля в пунктах пропуска через границу на фоне пандемии коронавируса, информирует пресс-служба кабмина.

«Кроме того, подписанное распоряжение предусматривает мероприятия по изучению изменчивости возбудителей COVID-2019 и других новых инфекций, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через границу», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что источником средств станет резервный фонд правительства.

Также премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на борьбу с распространением коронавируса и других опасных инфекций будет выделено 2 млрд рублей, передает ТАСС.

Ранее власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу.