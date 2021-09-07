 

Турция связала военное присутствие США в Сирии с нефтью

07.09.2021, 11:08, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу осудил военное присутствие США в Сирии, выразив мнение, что американские военные находятся в республике только потому, что «там есть нефть».

«Если США решат уйти из Сирии – это их выбор. Но в Сирии они находятся не по приглашению, общих границ у них нет. Мы там находимся, потому что у нас общая граница, угроза терроризма, мы имеем право там находиться. Но мы поддерживаем территориальную целостность Сирии, гуманитарную помощь. США подходят к этому так – «там есть нефть, поэтому наши военные там останутся». Но что это за подход? Такого не должно быть», – сказал Чавушоглу, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканала NTV.

Он вновь обвинил США в поддержке запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанными с ней курдскими вооруженными формированиями в Сирии.

Чавушоглу также сообщил, что Анкара контактирует с Дамаском по теме безопасности на уровне разведки и спецслужб, однако о политическом диалоге речь не идет. «В Сирии существует не признанный миром режим. Поэтому речи нет о том, чтобы мы вели с ним непосредственные политические переговоры. Однако есть вопросы по безопасности, борьбы с терроризмом, и необходимые переговоры ведутся на уровне спецслужб, разведки. Это нормально», – сказал министр.

Ранее СМИ сообщили, что американские военнослужащие перевезли 40 сторонников террористической группировки «Исламское государство» на контролируемую ВС США базу в сирийском Эш-Шаддади (провинция Хасеке на северо-востоке Сирии).

Между тем, в сентябре прошлого года глава МИД Сирии обвинил США и Турцию в незаконной оккупации и захвате месторождений нефти. Москва неоднократно требовала от Вашингтона прекращения оккупации нефтяных объектов на северо-западе Сирии. РФ указывала, что США неприкрыто и бесцеремонно грабят принадлежащие сирийскому народу нефтяные месторождения и одновременно запрещают поставки нефти в Сирию.



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