Через полгода после вакцинации в “Дії” можно будет сгенерировать новый COVID-сертификат – Лапий

Пользователь Ростислав Лозинский опубликовал в паблике пост, в котором рассказал, что его COVID-сертификат действует до 2 ноября. В связи с этим он спросил, что будет с сертификатом с 3-го ноября.

Скриншот: COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних / Facebook

Лапий в комментариях к посту сообщил, что в приложении будет опция, чтобы сгенерировать новый сертификат. По его словам, решение по этому поводу уже есть.

Скриншот: COVID-19 в Україні: аналіз статистичних даних / Facebook

Контекст:

29 июня Кабмин утвердил порядок формирования и использования COVID-сертификата в Украине. Кроме международных и внутренних COVID-сертификатов, в Украине будут использовать иностранные сертификаты, выданные уполномоченными учреждениями государств, с которыми Украина заключила международный договор о взаимном признании.

14 июля Кабинет Министров определил срок действия COVID-сертификатов и ПЦР-тестов. Украинский сертификат вакцинации будет действовать в течение 180 суток.

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении “Дія” соответствуют европейским, сообщили в Министерстве цифровой трансформации 19 августа. Украина – одна из первых в списке стран – не членов Европейского союза, чей паспорт вакцинации будут признавать полностью и использовать, как и европейский сертификат, на территории ЕС, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он объяснил, что украинцам не надо дополнительно получать международный сертификат для поездок в ЕС, поскольку можно будет путешествовать по электронным документам.

27 августа Баник сообщил, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении “Дія”, теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие две дозы вакцины от коронавируса.

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